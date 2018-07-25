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"Uluçay, Sivil Savunma Başkanı Karakoç’u Kabul Etti"

ULUÇAY: “YUNANİSTAN HALKINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM”

"Uluçay, Sivil Savunma Başkanı Karakoç’u Kabul Etti"

ULUÇAY: “YUNANİSTAN HALKINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM”

25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:59
"Uluçay, Sivil Savunma Başkanı Karakoç’u Kabul Etti"

ULUÇAY: “YUNANİSTAN HALKINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM”
 Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığına atanan Necmi Karakoç ve Başkan Yardımcısı Yusuf Güngörer’i kabul etti.
Meclis Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç, Temmuz ayı itibariyle göreve başladıklarını anımsatarak, bu vesileyle Meclise ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi ve kabulü için Başkan Uluçay’a teşekkür etti.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, Karakoç’a yeni görevinde başarılar dileyerek Sivil Savunma Teşkilatının misyonunun kendileri için önemli olduğunu söyledi.
Uluçay, ülkede çeşitli dönemlerde yaşanan olumsuz hadiselerde Teşkilatın başarılı müdahalelerinin her zaman görüldüğünü vurguladı.
YUNANİSTAN’DA YAŞANAN YANGIN FELAKETİ
Başkan Uluçay konuşmasında bir kaç gündür Yunanistan’da yaşanan yangın felaketine değinerek, hayatını kaybeden insanlara tanrıdan rahmet ve Yunan halkına da başsağlığı diledi. Uluçay, ayrıca yaralanan insanlara acil şifalar dilerken, kayıp olan insanların da bir an önce sağlıklı bir şekilde bulunmasını temenni etti.
Uluçay, aynı olmasa da Kıbrıs Türk halkının da geçmişte Beşparmak yangını ile maalesef üzücü bir tablo yaşadığını anımsatarak, yaşanan acıyı hissettiklerini ifade etti.
Avrupa’da çok ciddi bir kuraklık yaşandığını belirten Uluçay, yangınların beklenmedik şekilde ortaya çıkmasında , bunun da büyük katkısı olduğunu söyledi.
Ülkede de geçmişten bugüne bir çok yangın olayının yaşandığını anımsatan Uluçay, yangınların önüne geçmek için bilinçlenmenin ve işbirliğinin önemine değindi. 
 


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Son Güncelleme: 25.07.2018 13:06
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