Uluçay, Prof. Aktoprak’ı kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Abdullah Öztoprak’ı kabul etti.



Meclis’teki kabulde, Üniversitenin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülşen Musayeva Vefalı da hazır bulundu.



Kabulde konuşan Prof. Dr. Öztoprak, üniversite hakkında bilgi vereceklerini belirterek, Uluçay’a başarı diledi.





Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da, Rektör Öztoprak’ın ülkedeki yüksek öğretime yıllar boyunca ciddi katkıları olduğunu ifade ederek, bilgi ve deneyimini her nerede olursa ortaya koymaya devam edeceğine inandığını söyledi.Uluçay, ülkede yüksek öğretimin daha iyi noktalara gelebilmesi için hükümetin Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yeni çalışmaları olduğunu anlattı, bu çerçevede daha etkin ve niteliği daha yukarı çekebilecek girişimlerin olduğunu belirtti.Yapılan bu çalışmaların ülkeye yansımalarını daha olumlu kılabilmek için büyük bir gayret olduğunu söyleyen Uluçay, özellikle YÖDAK ve YÖK arasında sürdürülen işbirliğinin geliştirilerek bu konuda iyi bir konuma gelineceğine inandığını ifade etti.