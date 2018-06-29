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Uluçay, Polis Genel Müdürü Manavoğlu’nu kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Polis Örgütü’nün 54.kuruluş yıldönümü nedeniyle Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu ve Polis Genel Müdür Yardımcılarını kabul etti.

Uluçay, Polis Genel Müdürü Manavoğlu’nu kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Polis Örgütü’nün 54.kuruluş yıldönümü nedeniyle Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu ve Polis Genel Müdür Yardımcılarını kabul etti.

29 Haziran 2018 Cuma 10:54
Uluçay, Polis Genel Müdürü Manavoğlu’nu kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Polis Örgütü’nün 54.kuruluş yıldönümü nedeniyle Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu ve Polis Genel Müdür Yardımcılarını kabul etti.
Cumhuriyet Meclisi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde ilk sözü alan Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, Polis Örgütü’nün, insanların huzur ve güven içerisinde yaşaması için 7 gün 24 saat görev yaptığını anımsatarak, polislerin görevlerini icra ederken yasalardan yetki aldığını söyledi.
Manavoğlu, özellikle organize suçların önlenmesi, ya da  ortaya çıkarılmasını içeren  bazı yasa tasarılarının yasalaşması konusunda Uluçay’dan destek istedi.
Manavoğlu,  Kent Güvenlik Sistemi ile ilgili tasarının da Meclis gündeminde olduğunu hatırlattı.
ULUÇAY
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, kuruluş yıldönümü nedeniyle Polis Örgütü’nü kutladı.
Uluçay, Polis Örgütü’nün ülkenin huzur ve güvenlik içerisinde faaliyetlerini yürütebilmesinde en önemli katkıyı sağlayan kurum olduğunu dile getirerek, polisin büyük bir özveri ile görevini layıkıyla yerine getirdiğini söyledi.
Halkın en çok güvendiği kurumların başında Polis Örgütü’nün geldiğini ifade eden Uluçay, polisin yasalarının hazırlanması ve eksikliklerinin giderilmesi konusunda üzerine düşen görevi yerine getirmeye hazır olduğunu belirtti.
Uluçay, Polis Örgütü’nün beklediği yasaların aslında sadece örgütün değil halkın temel olarak beklediği yasalar olduğunu kaydetti.
 Uluçay, tüm polisleri, yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı kutladı ve teşekkür etti.

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Son Güncelleme: 29.06.2018 14:45
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