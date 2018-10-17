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Uluçay: “Meclis Pazartesi toplantısını Gerçekleştirecek”

MİLLETVEKİLLERİNİN YURT DIŞI TOPLANTILARINDA GÖREVLİ OLDUĞUNU HATIRLATAN ULUÇAY, BU NEDENLE NİSABIN SAĞLANAMAYACAĞINI BELİRTTİ

Uluçay: “Meclis Pazartesi toplantısını Gerçekleştirecek”

MİLLETVEKİLLERİNİN YURT DIŞI TOPLANTILARINDA GÖREVLİ OLDUĞUNU HATIRLATAN ULUÇAY, BU NEDENLE NİSABIN SAĞLANAMAYACAĞINI BELİRTTİ

17 Ekim 2018 Çarşamba 10:29
Uluçay: “Meclis Pazartesi toplantısını Gerçekleştirecek”


 Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün iki denemesinde de nisap sağlanamadığı için toplanamadı.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında, 10 dakika arayla iki kez toplanma denemesinde bulunan genel kurul, yeterli sayıya ulaşılamadığı için bugünkü toplantıyı yapamadı. İç Tüzüğe göre toplantı 24 saat sonraya ertelendi. Ancak Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, yazılı bir açıklama yaparak, Cumhuriyet Meclisi’nin, cuma gününe kadar nisap sağlanamayacağından, olağan toplantısını pazartesi günü yapacağını açıkladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay açıklamasında, Meclis’in rutin toplantılarına, “Cumhuriyet Meclisi’ni temsilen yurt dışında gerçekleşen uluslarası toplantılarda görevlendirilen milletvekili heyetinin görev süresini tamamlayarak adaya dönmesiyle” devam edileceğini belirtti.

Uluçay, bu gerekçeyle cuma gününe kadar nisap sağlanamayacağından, birleşimin 24 saat sonraya erteleneceğini pazartesi günü olağan toplantının gerçekleşeceğini vurguladı

Öte yandan DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, Genel Kurul’un toplanma denemesi esnasında, nisap sorununun devam edecek olması nedeniyle pazartesi gününe kadar Genel Kurul’a katılmayacaklarını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi genel Kurulu, pazartesi ve salı günleri de toplanma girişiminde bulunmuş ancak nisap sağlanamadığı için toplanamamıştı.

Son Güncelleme: 17.10.2018 14:04
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