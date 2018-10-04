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Uluçay, Makamer’i Kabul Etti

Uluçay, Makamer’i Kabul Etti

04 Ekim 2018 Perşembe 14:30
Uluçay, Makamer’i Kabul Etti

“ARZUMUZ HEM DERİNYA HEM APLIÇ KAPILARININ KISA SÜREDE AÇILMASI”
 

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, arzularının kısa bir süre içinde hem Derinya hem de Aplıç kapılarının açılması olduğunu belirtti.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Uluçay, Mağusa Kadın Merkezi Derneği’ni (Makamer) kabul etti.

Meclis Şeref  Salonu’nda gerçekleşen kabulde söz alan Makamer Başkanı Sıdıka Özdoğan, ziyaret vesilesiyle derneklerinin yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verme fırsatı bulacaklarını belirtti.

Özdoğan, 25 Kasım’da Uluslararası “Kadına Yönelik Şiddete Hayır” günü olacağını anımsatarak, gün ile ilgili bir takım faaliyetleri olacağını, bunun yanısıra toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde kadının her alanda statüsünün yükseltilmesine dönük uğraşları olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da derneğin ülkede kadının daha çok ön plana çıkıp,  üretimin merkezinde olması adına yoğun uğraşlar verdiğini ifade ederek dernek üyelerini kutladı ve çalışmalarında başarılar diledi.

Yapılan çalışmaların sadece bireylerin gelişmesine değil, genel olarak ülkenin gelişmesine de katkı sağladığına vurgu yapan Uluçay, ülke değerlerinin de ön plana çıktığını söyledi.

Gazimağusa’da Derinya kapısının açılmasının gündemde olduğunu anımsatan Uluçay, kısa bir süre sonra açılmasını umut ettiği kapıyla birlikte bölgede turizm faaliyetlerinin de daha çok ivme kazanacağına olan inancını dile getirdi.

Bu konuda büyük beklentileri olduğunu ifade eden Uluçay, gelinen aşamada çalışmaların sona doğru geldiğini bildiklerini, arzularının kısa bir süre içinde hem Derinya hem de Aplıç kapılarının açılması olduğunu belirtti.

Uluçay,kadınların üretimin içinde yer alarak ülke değerlerini tanıtıcı çalışmaları, bunun yanısıra Suriçi’nin değerinin gün ışığına çıkarılması faaliyetlerinin, Derinya kapısının açılması sonrası daha çok  insana ulaşacağını söyledi.


  


Son Güncelleme: 04.10.2018 17:53
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