banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
89481
ALTIN
194.534
DOLAR
4.8513
STERLİN
6.4030
EURO
5.6624
Ercan'dan çıkış yapamadı
ERCAN'DAN ÇIKIŞ YAPAMADI
58 bin Sterlin’i cebe indirdi
58 BİN STERLİN'İ CEBE İNDİRDİ
Yine uyuşturucu
YİNE UYUŞTURUCU
Geri gelip teslim oldu
GERİ GELİP TESLİM OLDU
banner282

Uluçay, Korolar Festivali heyetini kabul tti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 3.KKTC Uluslararası Korolar Festivali kapsamında KKTC’de bulunan koroların temsilcilerinden oluşan heyeti kabul etti.

Uluçay, Korolar Festivali heyetini kabul tti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 3.KKTC Uluslararası Korolar Festivali kapsamında KKTC’de bulunan koroların temsilcilerinden oluşan heyeti kabul etti.

12 Temmuz 2018 Perşembe 11:26
Uluçay, Korolar Festivali heyetini kabul tti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 3.KKTC Uluslararası Korolar Festivali kapsamında KKTC’de bulunan koroların temsilcilerinden oluşan heyeti kabul etti.

Meclis Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan KKTC Uluslararası Korolar Festivali Direktörü Erkan Dağlı, 14 Temmuz’a kadar devam edecek festival için büyük heyecan taşıdıklarını ifade ederek, festivale Türkiye’nin bir çok bölgesinden katılım olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Dağlı, desteğinden dolayı Başkan Uluçay’a teşekkür ederken cuma günü sona erecek festivalde konukların güzel izlenimlerle ülkeden ayrılacaklarına inandığını söyledi ve festivalin ülke turizmine de büyük bir katkısı olduğunu düşündüğünü belirtti.
ULUÇAY
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da, konuşmasında birbirinden değerli bir çok sanatçıyı Meclis’te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ülkede düzenlenen festivalin, koroların geliştirilmesi ve dolayısıyla sanatın gelişmesine önemli bir katkı yaptığını söyledi.
Festivalin ayrıca ülkenin tanıtılmasında da büyük katkıları olduğunu ifade eden Uluçay, turizm açısından da bakıldığında festivalin önemli ürettiğini kaydetti.
Uluçay, korolarda yer alan 1000’e yakın koristin ülkede bulunmasının, bundan sonraki süreçlerde de sadece kültür ve sanata değil ülkenin gelişimine de fayda sağlayacak bir organizasyona da dönüştüğüneinandığını vurgulayarak, bu organizasyonda Erkan Dağlı’nın büyük emekleri olduğunu söyledi.
Organizasyonun büyük uğraşlar gerektiren bir iş olduğunu anımsatan Başkan Uluçay, 3.kez yapılıyor olmasının da festivalin başarısını ve amacına ulaştığını da gösterdiğini kaydetti.
Uluçay konuşmasında festivale katkı koyan bütün sanatçılara teşekkür etti.
 

banner288
Son Güncelleme: 12.07.2018 14:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UBP’li vekilden zam eleştirisi...
UBP’li vekilden zam eleştirisi...
Mağusa Kale Lions Kulübü Derneği, Gazimağusa Belediye Başkanı Arter’i ziyaret etti
Mağusa Kale Lions Kulübü Derneği, Gazimağusa Belediye Başkanı Arter’i ziyaret etti
LBO’dan Latin Gecesi konseri
LBO’dan Latin Gecesi konseri
Başbakan Erhürman, Güzel Yurdum Koro Ve Orkestrası’nı Ziyaret Etti
Başbakan Erhürman, Güzel Yurdum Koro Ve Orkestrası’nı Ziyaret Etti
Erhürman: “Dövizdeki Yükseliş Karşısında Ekonomik Önlemleri Pazartesi Basın Toplantısıyla Açıklayacağız”
Erhürman: “Dövizdeki Yükseliş Karşısında Ekonomik Önlemleri Pazartesi Basın Toplantısıyla Açıklayacağız”
Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, Elektrik Zammını Eleştirdi!
Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, Elektrik Zammını Eleştirdi!
Töre'den Hükümete Zam Eleştirisi
Töre'den Hükümete Zam Eleştirisi
“kanser Hastalığı Bildirim Yasa Tasarısı” Komitede Oybirliğiyle Onaylandı
“kanser Hastalığı Bildirim Yasa Tasarısı” Komitede Oybirliğiyle Onaylandı
Birleşik Kıbrıs- İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, Ab Ve Bm’ye Kıbrıs İçin Girişim Çağrısında Bulundu
Birleşik Kıbrıs- İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, Ab Ve Bm’ye Kıbrıs İçin Girişim Çağrısında Bulundu
Uluslararası Anadolu Kartalı-2018 Tatbikatı; KKTC, Azerbaycan ve Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının Katılımıyla Konya’da İcra Edildi
Uluslararası Anadolu Kartalı-2018 Tatbikatı; KKTC, Azerbaycan ve Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının Katılımıyla Konya’da İcra Edildi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim