ULUÇAY, KIBRIS TÜRK RESSAMLARI SERGİSİ RETROSPEKTİF II SERGİSİ’NİN AÇILIŞINI YAPTI

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kıbrıs Türk Ressamları Sergisi Retrospektif II Sergisi’nin açılışını yaptı.

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel ile Near East Bank himayelerinde gerçekleştirilen “Kıbrıs Türk Ressamları Retrospektif Sergisi’nin ikincisi Yakın Doğu Üniversitesi Fuaye Alanı’nda yer aldı

Sergi açılışına KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, Serginin Sanat Yönetmeni Ve Küratörü Dr. Mustafa Hastürk, Rektör yardımcıları, öğetim üyeleri, ressamlar ve sanat severler katıldı.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay sergi açılışında yaptığı konuşmada, “Şunu belirtmek gerekir ki bugün birbirinden değerli sanatçılarımızın hazırlamış olduğu sergiyi birlikte açıyoruz. Bu gerçekten ülkemiz için iyi bir gelişme. Bu çerçevede desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen Yakın Doğu Üniversitesi’ne sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Uluçay, “Biliyorsunuz ülkelerin gelişmesinde en önemli faktör sanatına sahip çıkmaktır. Burada bunu görüyor ve hep beraber paylaşıyoruz. Dolayısıyla bu serginin oluşmasında ve açılmasında emeği geçen bütün sanatçılarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve Yakın Doğu Üniversitesi’ne de gerçekten katkılarından ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bir de tabii sanıyorum günün sürprizi bu sanat müzesi açıklandı. Bu da ülkemiz açısından çok sevindirici bir olay.” diye konuştu.

“Yakın Doğu Üniversitesi’nin her alanda olduğu gibi sanat alanında da ülkemize yapacağı katkılara şimdiden teşekkür ederim. Projeyi de merakla beklediğimizi sanat camiası adına söylemek isterim.“ diyen Uluçay, “Dolayısıyla bu sergisinin açılmasına katkı koyan emek veren tüm sanatçı dostlarımıza teşekkür eder, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel’e de teşekkür eder ve serginin hayırlara vesile olmasını dilerim” diyerek sözlerine son verdi.