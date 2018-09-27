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Uluçay, Karaokçu Başkanlığındaki Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu Heyetini Kabul Etti

“UYUŞTURUCU SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN MECLİS OLARAK GEREKEN KATKIYI KOYMAYA HAZIRIZ”

Uluçay, Karaokçu Başkanlığındaki Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu Heyetini Kabul Etti

“UYUŞTURUCU SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN MECLİS OLARAK GEREKEN KATKIYI KOYMAYA HAZIRIZ”

27 Eylül 2018 Perşembe 12:50
Uluçay, Karaokçu Başkanlığındaki Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu Heyetini Kabul Etti


“UYUŞTURUCU SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN MECLİS OLARAK GEREKEN KATKIYI KOYMAYA HAZIRIZ”

Cumhurbaşkanı vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Hasan Karaokçu başkanlığındaki Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu heyetini kabul etti.


Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu kabulde yaptığı konuşmada, kendilerini kabul ettiği için Uluçay’a teşekkür ederek, komisyonun çalışmaları hakkında bilgi verdi.


Komisyonun 2014’ten bu yana çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Karaokçu, çok ağır bir sorumluluk taşıdıklarını, bunun bilinciyle de çok önemli çalışmalar, sosyal sorumluluk projeleri, bilimsel araştırmalar ve eğitim çalışmaları yürüttüklerini anlattı.


Karaokçu, çalışmaları hakkında bilgi vermek, komisyonun hazırladığı raporları sunmak ve bundan sonraki çalışmalarda işbirliğini geliştirerek, görüş alışverişinde bulunmak için bugünkü ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.


ULUÇAY
Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da, komisyonun çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, uyuşturucu probleminin ülkede özellikle gençler arasında yaşanan önemli bir sıkıntı olduğuna dikkat çekti.


Uyuşturucu sorunun çözülebilmesi ve kalıcı tedbirlerin alınabilmesi için komisyon çalışmalarının önemli olduğunu vurgulayan Uluçay, yapılan çalışmaların şu an için yeterli düzeyde olmasa da, önümüzdeki süreçte komisyonun değerli katkı ve çalışmalarıyla uyuşturucu sorunun aşılacağına inanç belirtti.


Uyuşturucu sorunun aşılması için komisyonun görüş ve önerileri çerçevesinde kalıcı tedbiriler üretilebileceğini ifade eden Uluçay, özverili katkılarından dolayı komisyon üyelerine teşekkür etti.


Uluçay, sorunun çözümü için meclis olarak ellerinden gelen katkıyı koymaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 27.09.2018 15:52
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