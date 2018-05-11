Uluçay: “Kalıcı politikalar üretmedikçe hedeflere ulaşmak mümkün değil”

“KALICI POLİTİKALAR ÜRETİLMEDİKÇE HEDEFLERE ULAŞMAK MÜMKÜN DEĞİL”

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, hükümetler değiştikçe politikaların ve hedeflerin de değiştiğini kaydederek, “Önümüzdeki 10 yılı planlarken geçtiğimiz 10 yılda yaşadıklarımızı ve eksikliklerimizi de dikkate almak zorundayız. Kalıcı politikalar üretilmedikçe hedeflere ulaşmak mümkün değil” dedi.

Uluçay, “En önemli hedeflerden biri bize ayrılan kaynakların daha fazlası kullanılması, dönüşümün sağlanması olmalı. Kalkınmada seferberliğe gidilmesi, kaynakların ve projelerin süratle hayata geçirilmesi ülke için önemli. Bunun için de planlamaya ihtiyaç var. Koşulları ve ulaşılabilir hedefleri temel veri olarak almalıyız” şeklinde konuştu.

DPÖ Müsteşarlığı tarafından hazırlanan 2018-2020 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program Taslağı’nın görüşüldüğü Sosyal ve Ekonomik Konsey toplantısında Meclis Başkanı Uluçay da konuşma yaptı.

Uluçay, ülke ekonomisinin gelişmesi karşısındaki en önemli engeli, “gerçekçi hedefler oluşturulamaması”, “kalıcı politikalar üretilememesi” olarak gösterdi.

Hükümetler değiştikçe politikaların ve hedeflerin de değiştiğine işaret eden Meclis Başkanı, “Önümüzdeki 10 yılı planlarken geçtiğimiz 10 yılda yaşadıklarımızı ve eksikliklerimizi de dikkate almak zorundayız. Kalıcı politikalar üretilmedikçe hedeflere ulaşmak mümkün değil” dedi.

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan mali protokollere de işret eden, son 3 yılda ülkede mali disiplin sağlandığını ifade eden Teberrüken Uluçay, “Reel sektör ve reform için ayrılan kalemler ekonomiye daha fazla yansımalı. Projeleri gerçekleştirme oranı yüzde 60-65’lerde kalıyor. Bunu 80-85’e taşımalıyız” şeklinde konuştu.

Ülkede daha kurumsal bir yapıya kavuşulduğunu ancak bu alanda yine de eksiklikler olduğunu belirten Meclis Başkanı Uluçay, nitelikli kamu personeli istihdamına özellikle önem verilmesi gerektiği üzerinde durdu.

Uluçay, “Üretimi artırma, girdi maliyetlerini düşürmede verim çok önemli. İnsan kaynaklarında da verim önemli” değerlendirmesinde bulundu.

Ada ülkelerinin dış etkenlerden etkilenmesini sıfıra indirmenin mümkün olmadığını ancak bunun azaltılabileceğini söyleyen Uluçay, bu etkilenmeyi en aza indirgemenin, halihazırdaki koşulların dikkate alınmasıyla başarılabileceğini kaydetti.

Uluçay, “En önemli hedeflerden biri bize ayrılan kaynakların daha fazlası kullanılması, dönüşümün sağlanması olmalı. Kalkınmada seferberliğe gidilmesi, kaynakların ve projelerin süratle hayata geçirilmesi ülke için önemli. Bunun için planlamaya ihtiyaç var. Koşulları ve ulaşılabilir hedefleri temel veri olarak almalıyız” şeklinde konuştu.