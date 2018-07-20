Uluçay, İyi Parti Milletvekili Sezgin'i kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, İYİ Parti Milletvekili Aydın Sezgin’i kabul etti.



Uluçay, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye Büyük Millet Meclisi mensuplarının KKTC’ye her zaman ilgi gösterdiğini bundan dolayı müteşekkir olduğunu ifade etti.



Uluçay ayrıca, İYİ parti mensuplarını da 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nda KKTC’de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Aydın A. Sezgin ise, ilk kez 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katıldığını, bunun kendisinde heyecan yarattığını ifade etti.

Sezgin, Kıbrıs Türklerinin haklı davasının Türkiye'nin de milli davası olduğunu belirtti.