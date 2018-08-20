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Uluçay: “Dayanışma Ruhuyla En Zor Günler Geride Bırakılabilir“

CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANI TEBERRÜKEN ULUÇAY’DAN KURBAN BAYRAMI MESAJI

Uluçay: “Dayanışma Ruhuyla En Zor Günler Geride Bırakılabilir“

CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANI TEBERRÜKEN ULUÇAY’DAN KURBAN BAYRAMI MESAJI

20 Ağustos 2018 Pazartesi 18:03
Uluçay: “Dayanışma Ruhuyla En Zor Günler Geride Bırakılabilir“

CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANI TEBERRÜKEN ULUÇAY’DAN KURBAN BAYRAMI MESAJI

 Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, ekonomik anlamda zor günlerden geçildiğini belirterek dayanışma göstererek sergilenecek mücadeleyle en zor günlerin geride bırakılabileceğini belirtti.

Uluçay, Kurban Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, "Bayramda yaşadığımız kardeşlik ve sevgi atmosferinin ülkemize ve bütün dünyaya barış, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Ekonomik anlamda zor günlerden geçerken bu sıkıntıların beraberinde getirdiği olumsuzlukların herkesi üzdüğüne işaret eden Uluçay, dayanışma ruhu göstererek sergilenecek mücadeleyle en zor günlerin geride bırakabileceğini kaydetti.

Meclis Başkanı Uluçay, bayram boyunca kardeşliğin, dayanışmanın güven ve işbirliği ile insani değerlerin ön plana çıkmasını diledi ve sevgi ve saygı içerisinde halkın bayramını kutladı.

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Son Güncelleme: 20.08.2018 21:14
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