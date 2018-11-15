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Uluçay'dan konuk heyetler onuruna resepsiyon

Uluçay'dan konuk heyetler onuruna resepsiyon

15 Kasım 2018 Perşembe 06:31
Uluçay'dan konuk heyetler onuruna resepsiyon

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Başkanı Teberrüken Uluçay, 15 Kasım KKTC’nin 35.kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde konuk heyetler onuruna resepsiyon verdi.

Lefkoşa Golden Tulip otelde düzenlenen resepsiyona Başbakan Tufan Erhürman, Bakanlar, Milletvekilleri, Türk Silahlı Kuvvetlerini temsilen KKTC’de bulunan Ora. Adnan Özbal, KTBK Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, GKK Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Murat Başçeri, törenlere katılmak amacıyla ülkeye gelen konuk ülkelerin Meclis Başkanı, Bakan ve Milletvekillerinden oluşan Parlamenterler ve diğer konuklar katıldı.

"SAHİP OLDUKLARIMIZIN DEĞERİNİ BİLEREK KAZANIMLARIMIZA YENİLERİNİ EKLEMELİYİZ"

Gecede konukları eşi Rana Uluçay ile birlikte karşılayan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, daha sonra katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada Kıbrıs Türk halkının yaşadığı en zor süreçlerde tarih boyunca  mücadele gösterebileceğini defalarca kanıtlağını vurguladı.

Uluçay: “Sahip olduklarımızın değerini bilerek, barışı her anlamda içselleştirerek kazanımlarımıza yenilerini eklemek ve ülkemizin çocuklarına ve gençlerine güzel yarınlar bırakmak en büyük hedefimiz olmalıdır.” dedi.

Başkan Uluçay, bir taraftan iki toplumlu, iki bölgeli federal bir yapı için sonuç odaklı müzakarelere hazır oldukuklarını  vurgularken, diğer taraftan ülkenin tüm yönleri ile gelişmesi ve kalkınması adına mücadeleyi sürdürdüklerini söyledi.

Kıbrısın etrafında bulunan doğal kaynakların ortak kullanılabilmesi ve adanın geleceğine ortak ekonomik değer olarak kazandırılabilmesinin  en büyük arzuları olduğunu dile getiren Uluçay, Kıbrıs sorunu konusunda ortak fikir ve uzlaşı ile birlikte çalışmalar yürüttükleri Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte kalıcı barışın sağlanması hedefiyle yollarına devam edeceklerini ifade etti.

Son Güncelleme: 15.11.2018 10:35
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