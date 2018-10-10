banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96732
ALTIN
233.360
DOLAR
6.0937
STERLİN
8.0314
EURO
7.0087
Uluçay; “Çözüm İradesini Muhafaza Ediyoruz”
“SONUÇ ODAKLI MÜZAKERE”
Pazarlayıp, pazarlayıp cebe attı
PAZARLAYIP, PAZARLAYIP CEBE ATTI
Elektrik kesintisi var!
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Sürücülerin Dikkatine
Son Dakika
SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE
banner282

Uluçay; “Çözüm İradesini Muhafaza Ediyoruz”

Uluçay; “Çözüm İradesini Muhafaza Ediyoruz”

10 Ekim 2018 Çarşamba 06:37
Uluçay; “Çözüm İradesini Muhafaza Ediyoruz”

“EKSİK OLAN SİYASİ İRADE, LİDERLİK VE CESARET”
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, sonuç odaklı, takvimlendirilmiş kısa ve yoğun yeni bir müzakere sürecinin Kıbrıs sorununu nihayete kavuşturabileceğini söyledi.
Ada etrafında Rum tarafınca gerçekleştirilen doğalgaz arama çalışmalarının Kıbrıs Türk tarafının hakları ve menfaatleri hilafına inatla sürdürülen siyaset ile devam ettiğine işaret eden Uluçay, bu durumun ne Kıbrıs adasına ne de bölgeye fayda sağlamayacağına işaret etti.
Başkan Uluçay, Antalya’da devam eden Avrasya Ülkeleri Meclis Başkanları üçüncü toplantısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına bir konuşma gerçekleştirdi.
Meclisten yapılan açıklamaya göre, Uluçay konuşmasında; Avrasya coğrafyasında bulunan ülkelerin gayretleri, ortaya koymakta oldukları siyasi iradeleri ve halklarının fedakârlıkları sayesinde Avrasya’nın hak ettiği konuma erişeceğine inanç belirtti.
Uluçay Kıbrıs sorunu ve içinde bulunulan kritik döneme dair bazı bilgileri de katılımcılarla paylaştı.
2004 yılında Birleşmiş Milletler’in taraflara sunduğu çözüm planını Kıbrıs Türk tarafının kabul ettiğini, ancak Rum tarafının reddettiğini anımsatan Uluçay, Kıbrıs Türk tarafının o gün olduğu gibi, bugün de kararlılıkla çözüm iradesini muhafaza ettiğini, bu yönde umutla ve azimle çalışmaya devam ettiğini vurguladı.
Geçen yıl Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres’in ev sahipliğinde Crans Montana’da gerçekleştirilen beşli zirvede Türk tarafının sergilediği uzlaşma ve çözüm yanlısı gayretlere rağmen, yine sonuca ulaşılamadığını anımsatan Uluçay,  toprak ayarlaması, garanti ve güvenlik gibi en hassas konularda Türk tarafının sergilediği uzlaşı siyasetinin yanıtsız bırakıldığını söyledi. 
 Uluçay şöyle devam etti:
“On yıllardır sürmekte olan müzakereleri sonuçlandırmak ve adamızı barış ve huzura kavuşturmak hususunda Rum tarafı gereken ciddiyeti sergileyememekte, ihtiyaç duyulan siyasi iradeden yoksun olduğu görülmektedir. Bu tavrın kırılması, Rum tarafının aklıselime davet edilmesi ayni zamanda bölgesel bir gereklilik ve ihtiyaçtır. Statükonun kendilerine sağladığı konforlu alanın sürdürülebilir olmadığı, sergilemekte ısrar ettikleri uzlaşmazlık siyasetinin sadece ada için değil bölgemiz için riskler barındırdığının Rum kesimine izah edilmesi tüm uluslararası camianın sorumluluğudur.” 
“SONUÇ ODAKLI MÜZAKERE”
Uluçay, ucu açık, ilelebet sürecek müzakereler değil, sonuç odaklı, takvimlendirilmiş kısa ve yoğun yeni bir müzakere sürecinin Kıbrıs sorununu nihayete kavuşturabileceğini belirtti.
İki-bölgeli, iki-toplumlu, iki tarafın siyasi eşitliğine dayalı federal çözüm için gereksinim duyulan tüm teknik ve hukuki müzakerelerin yapılmış bulunduğunu vurgulayan Uluçay, eksik olanın siyasi irade, liderlik ve cesaret olduğunu söyledi.
Uluçay, Kıbrıs Türk tarafı olarak hazır olduklarını, gerekli cesaret ve liderliği de göstermeye devam edeceklerini belirtti. 
İŞBİRLİĞİ VE UZLAŞI SİYASETİ ÇAĞRISI
Başkan Uluçay, ada etrafında devam eden doğal gaz çalışmaları ile ilgili  ise şunları belirtti:
“Kıbrıs adasının tüm doğal kaynaklarının Türk ve Rum toplumlarının ortak malı olacağı ve ortaklaşa yönetileceği iki tarafın mutabakat sağladığı bir husustur. Buna karşın, Rum kesimi tek taraflı ilan ettiği münhasır ekonomik bölgesinde uluslararası şirketlere lisanslar vermekte, hidrokarbon arama ve çıkarma faaliyetlerini, Kıbrıs Türk tarafının rızası ve katılımı olmaksızın sürdürmekte ısrar etmektedir. Kıbrıs Türk tarafının hakları ve menfaatleri hilafına inatla sürdürülen bu siyaset ne Kıbrıs adasına ne de bölgemize fayda sağlayacaktır. Aklıselimin, işbirliği ve uzlaşı siyasetinin geç de olsa benimseneceğini umut ve temenni ediyorum. “
MECLİS’İN DIŞ TEMSİLİYETLERİ
Uluçay, 50 kişilik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet Meclisi’nin, gerek Avrasya Parlamento Başkanları bünyesinde gerek diğer platformlarda işbirliği, dayanışma ve ortak faaliyetlere hazır olduğunu ifade ederek, 2004 yılından bu yana Meclis heyetinin Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi’nin çalışmalarına katıldığını, yine bir başka Meclis heyetinin ise Avrupa Parlamentosu’nu düzenli olarak ziyaret ettiğini anımsattı.
İslam İşbirliği Teşkilatı ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nda KKTC’nin gözlemci statüsü bulunduğunu  ve İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği’nin faaliyetlerinde de yer aldığını ifade eden Uluçay, Mecliste bulunan altı siyasi partinin Sosyalist Enternasyonal, Avrupa Sosyalistler Partisi ve Avrupa Muhafazakârlar ve Reformcular İttifakı gibi oluşumların üyesi veya gözlemci olduklarını, bunlara ilaveten Parlamentolar Arası Birlik çalışmalarına da Meclis olarak katılım gösterdiklerini söyledi.

İZOLASYONLARIN KALDIRILMASI ÇAĞRISI

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, konuşmasında katılımcı ülkelere çağrıda bulunarak şunları kaydetti:
“Kıbrıs Türk halkı haksız, gereksiz ve cezalandırıcı bir izolasyon rejimin mağdurudur. Kıbrıs Türk halkı Kıbrıs sorunun çözümü için gereken her türlü fedakârlığı yapmış, siyasi irade sergilemiş ve halen de bu yönde azimle çalışmaktadır. Tabi tutulduğumuz kısıtlamalar ve mahrumiyetler kalkınmamıza ket vurmakta ve çözüm yönünde açık ve güçlü irade sergileyen Kıbrıs Türk halkını cezalandırmaktadır. Tek tek her bir ülkeye ve ayni zamanda da tüm Avrasya bölgesine, Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonun kaldırılması için yardımcı olmaya davet ediyorum. “
Başkan Uluçay, maruz kaldığı tüm imkânsızlıklara, engelleme ve baskıya karşın, Kuzey Kıbrıs’ın imrenilecek bir turizm ülkesi olduğunu ifade ederek, eşi benzeri zor bulunan doğal güzellikleri ve iklimi kaliteli otelleri, modern tesisler ve kalifiye işgücü ile buluşturarak bölgenin cazip turizm destinasyonlarından biri haline gelmeyi başardığını belirtti.
Kuzey Kıbrıs’ın örnek teşkil edecek bir yükseköğrenim ülkesi olduğuna vurgu yapan Uluçay, tüm dünyadan gelen on binlerce öğrencinin üniversitelerde eğitim görmekte olduğunu ve aldıkları diplomalarla tüm dünyada başarılı kariyerler inşa etmekte olduklarını söyledi.
Uluçay ayrıca KKTC’nin Uluslararası Hukuka entegre olmuş bir devlet olduğuna işaret ederek yatırım olanaklarından da söz etti.
Başkan Uluçay, konuşmasını şöyle tamamladı:
“İmkânlarımızı potansiyelimizi harekete geçirmek için, farklılıklarımızı ise gücümüze güç katacak bir zenginlik olarak görmeli, gelecek vizyonumuzu, sürdürülebilir kalkınma ve çevre siyasetimizi de bunlar üzerine inşa etmeliyiz.” 
Antalya temaslarını tamamlayan Meclis Başkanı Uluçay’ın yarın KKTC’ye dönmesi bekleniyor.
 

Son Güncelleme: 10.10.2018 09:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşırı Yağışlar Güney Mesarya'da Taşkınlara Yol Açtı
Aşırı Yağışlar Güney Mesarya'da Taşkınlara Yol Açtı
Bakanlar Kurulu Toplantısı Tamamlandı
Bakanlar Kurulu Toplantısı Tamamlandı
Her sene ayni çileyi çekiyorlar
Her sene ayni çileyi çekiyorlar
Atakan’dan “Dünya Posta Günü” Kutlaması
Atakan’dan “Dünya Posta Günü” Kutlaması
Şebeke Çalışması Nedeniyle Elektrik Kesintisi
Şebeke Çalışması Nedeniyle Elektrik Kesintisi
Cumhurbaşkanı Akıncı Ve Başbakan Erhürman: Rum Kesimi'nde Yeni Bir Model Söylemi Dikkat Çekiyor
Cumhurbaşkanı Akıncı Ve Başbakan Erhürman: Rum Kesimi'nde Yeni Bir Model Söylemi Dikkat Çekiyor
İçişleri Bakanlığı’ndan İptal Edilen Yurttaşlıklara İlişkin Davalar Konusunda Açıklama
İçişleri Bakanlığı’ndan İptal Edilen Yurttaşlıklara İlişkin Davalar Konusunda Açıklama
Kıbrıs Türk Basın Konseyi’nden Kaşıkçı Açıklaması
Kıbrıs Türk Basın Konseyi’nden Kaşıkçı Açıklaması
Elektrik kesintisi var!
Elektrik kesintisi var!
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanığı’ndan Sosyal Medya Paylaşımları İçin Çağrı
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanığı’ndan Sosyal Medya Paylaşımları İçin Çağrı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim