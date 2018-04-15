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ULUÇAY: “ÇOK ÖNEMLİ BİR PROJENİN BAŞLANGICINI YAPTIK”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nu kabul etti.

ULUÇAY: “ÇOK ÖNEMLİ BİR PROJENİN BAŞLANGICINI YAPTIK”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nu kabul etti.

15 Nisan 2018 Pazar 19:00
ULUÇAY: “ÇOK ÖNEMLİ BİR PROJENİN BAŞLANGICINI YAPTIK”
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MECLİSİ BAŞKANI ULUÇAY, TC BAŞBAKAN YARDIMCISI ÇAVUŞOĞLU'NU KABUL ETTİ
 

ÇAVUŞOĞLU: “KKTC GÖZBEBEĞİMİZ”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nu kabul etti.
 

Çavuşoğlu’na TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay da eşlik etti.
Cumhuriyet Meclisi’nde gerçekleşen kabulde TC Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, KKTC’nin gözbebekleri olduğunu ifade ederek, “burada her ne yaşanıyorsa, oluyorsa bizim de ilgimizi çok yakından çekiyor” dedi.
Çavuşoğlu, Uluçay’a, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TC Başbakanı Binali Yıldırım’ın selamlarını iletti.
Bugün uhdesinde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi arasında gerçekleşen ortak proje kapsamında “Alternatif Rota Vakıf Şehir Lefkoşa” temasıyla çıktıkları turda, adeta buranın mühürü sayılan vakıf eserlerini gezdiklerini anlatan Çavuşoğlu, Kıbrıs’ta ne kadar derin köklere sahip olduklarını, ecdatlarının burada ne kadar zengin bir kültürel miras bıraktığını tekrardan gördüklerini söyledi.
Çavuşoğlu, Kıbrıs’a ilgisi olan kimselere, burada sadece deniz turizmi aktiviteleri değil aynı zamanda vakıf eserlerinin de olduğunu göstermek açısından böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, bundan sonraki süreçte KKTC’nin istifade edeceği mahiyet kazanmasını temenni etti.
 

ULUÇAY
Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ise, Çavuşoğlu’nun böylesi bir günde kendileriyle birarada olmasının önemine işaret ederek, “Bugün çok önemli bir projenin başlangıcını yaptık” dedi.
Çavuşoğlu’na ayrıca Meclis’e yaptığı ziyaret nedeniyle de teşekkür eden Uluçay, TC ile KKTC arasında var olan işbirliğinin güçlenerek devam edeceğini söyledi.
Uluçay, Vakıf Şehir Lefkoşa projesinin bugün hayata geçirilmesinin Lefkoşa için çok önemli olduğuna işaret ederek, bunun ülkenin turizm faaliyetleri açısından, kültürel mirası ve tarihi eserlere verdiği değer açısından önemli olduğunu belirtti.
Bunun zaman içerisinde turizm faaliyetlerine de çok olumlu yansıyacağına inandığını ifade eden Uluçay, “Biz yıllardır bu adada var olma mücadelesi veriyoruz, Vakıflar İdaresi de bu adanın ülkenin en köklü kuruluşlarındandır” dedi.
Uluçay, Vakıflar İdaresi’nin TC’yle devam eden işbirliğinin çok önemli olduğunu ve bundan sonra da işbirliklerinin devam edeceğini söyledi.

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