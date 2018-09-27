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Uluçay BRTK Müdürü Akter’i Kabul Etti

ULUÇAY: “BRTK’NIN ÜLKENİN YAYINCILIKTA YILLARDIR VERDİĞİ HİZMETLERİ ÇOK DAHA İYİ NOKTAYA TAŞIYACAĞINA İNANIYORUM”

Uluçay BRTK Müdürü Akter’i Kabul Etti

ULUÇAY: “BRTK’NIN ÜLKENİN YAYINCILIKTA YILLARDIR VERDİĞİ HİZMETLERİ ÇOK DAHA İYİ NOKTAYA TAŞIYACAĞINA İNANIYORUM”

27 Eylül 2018 Perşembe 11:55
Uluçay BRTK Müdürü Akter’i Kabul Etti

ULUÇAY: “BRTK’NIN ÜLKENİN YAYINCILIKTA YILLARDIR VERDİĞİ HİZMETLERİ ÇOK DAHA İYİ NOKTAYA TAŞIYACAĞINA İNANIYORUM”


Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Aysu Basri Akter’i kabul etti. 


BRTK Müdürü Akter, kabulde yaptığı konuşmada 1 Ekim’de Cumhuriyet Meclisi’nin yeni yasama yılının açılacağını, BRTK’nın da yeni yayın döneminin başlayacağını söyledi. 


Yeni yayın dönemi için çalışmaların devam ettiğine işaret eden Akter, ziyaretlerini hem yeni yasama yılının hayırlı olması temennisinde bulunmak, hem de Uluçay’ın yeni yayın döneminden beklentilerini öğrenmek amacıyla gerçekleştirdiklerini kaydetti. 


Yeni yayın döneminde Meclis’ten yapılmasını planladıkları canlı yayınlar olduğunu da ifade eden Akter, Uluçay’la bunlarla ilgili görüş alışverişinde bulunmak istediklerini de belirtti.


Akter, bu yoğun dönemde kendilerini kabul ettiği için Uluçay’a teşekkür etti. 


ULUÇAY 
Cumhurbaşkanı vekili ve Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay da, Akter’in yönetiminde, BRTK’nın yeni yayın döneminde de, geçmişte olduğu gibi çalışmalarını en iyi şekilde sürdüreceğine inanç belirtti. 


BRTK’nın ülke için önemine değinen Uluçay, BRTK’nın ülkenin yayıncılıkta yıllardır verdiği hizmetleri çok daha iyi noktaya taşıyacağına inandığını söyledi. 


Uluçay, BRTK’nın Kıbrıs mücadele tarihinde ve barış sürecinde önemli bir yeri olduğuna işaret ederek, BRTK’nın bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da ülke medyası ve yayıncılığında ihtiyaçlara cevap vereceğini kaydetti. 


Uluçay, ülkenin çok daha iyi ekonomik koşullara ulaşmasıyla BRTK’nın çok daha iyi bütçe ile çok daha iyi hizmet sunacağını sözlerine ekledi. 
 

Son Güncelleme: 27.09.2018 15:00
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