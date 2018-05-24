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Uluçay, Barış Harekatı’nda görev yapan subayları kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, daha iyi bir geleceğin herkesin ortak arzusu olduğunu kaydederek, “Bu bir süreç. Her geçen yıl ülkemiz daha iyi bir noktaya taşınıyor” dedi.Uluçay, 1974 Barış Harekatı’nda görev yapan subaylar ve gazilerden oluşan heyeti kabul etti.

Uluçay, Barış Harekatı’nda görev yapan subayları kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, daha iyi bir geleceğin herkesin ortak arzusu olduğunu kaydederek, “Bu bir süreç. Her geçen yıl ülkemiz daha iyi bir noktaya taşınıyor” dedi.Uluçay, 1974 Barış Harekatı’nda görev yapan subaylar ve gazilerden oluşan heyeti kabul etti.

24 Mayıs 2018 Perşembe 14:35
Uluçay, Barış Harekatı’nda görev yapan subayları kabul etti

ULUÇAY: “DAHA İYİ BİR GELECEK HERKESİN ORTAK ARZUSU. BU BİR SÜREÇ. HER GEÇEN YIL ÜLKEMİZ DAHA İYİ BİR NOKTAYA TAŞINIYOR”
 

BİREN: “ÜLKEDE BULUNMAKTAN MUTLUYUZ”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, daha iyi bir geleceğin herkesin ortak arzusu olduğunu kaydederek, “Bu bir süreç. Her geçen yıl ülkemiz daha iyi bir noktaya taşınıyor” dedi.
Uluçay, 1974 Barış Harekatı’nda görev yapan subaylar ve gazilerden oluşan heyeti kabul etti.

BİREN: “ÜLKEDE BULUNMAKTAN MUTLUYUZ”
Meclis Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Şeref Salonu’ndaki kabulde, heyet adına söz alan Emekli Koramiral Işık Biren, KKTC’nin egemenliği ve istikbaline katkıda bulunan gazilerle birlikte ülkede bulunmaktan mutlu olduklarını belirtti.

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da ziyaretten büyük bir onur ve mutluluk duyduklarını kaydederek, “Yıllar sonra sizleri ülkemizde ağırlamak bir gurur vesilesidir” dedi.
Devleti yönetenler olarak ülkeyi daha ileriye götürmek için çalıştıklarını ifade eden Uluçay, daha iyi bir geleceğin herkesin ortak arzusu olduğunu söyledi.

ULUÇAY: “HER GEÇEN YIL ÜLKEMİZ DAHA İYİ BİR NOKTAYA TAŞINIYOR”
Uluçay, “Bu bir süreçtir ve inanıyoruz ki her geçen yıl ülkemiz daha iyi bir noktaya taşınmaktadır.Çocuklarımız ve gençlerimize daha güzel bir ülke bırakmak için geçmişten bugüne çok çalışılmıştır.Zaman zaman tıpkı bugünlerde olduğu gibi ekonomimizde sıkıntılar yaşansa da bu sıkıntıların da elbirliği ile aşılacağına olan inancım tamdır” dedi.
Heyet, ziyaret anısına Uluçay’a üzerinde Mustafa Kemal Atatürk’ün işlemesi olduğu duvar halısı hediye etti.
Heyet, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) kurucularından Emekli General DanişKarabelen’in 35’inci ölüm yıldönümü nedeniyle TMT Mücahitler Derneği tarafından düzenlenen anma etkinliğine katılmak amacıyla KKTC’de bulunuyor.
 

Son Güncelleme: 24.05.2018 18:21
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