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Ulu Önder Atatürk’ün 80. Ölüm Yıldönümü…ortaokul Ve Liselerarası “9. Atatürk Kompozisyon Yarışması” Ödül Töreni Düzenlendi

ÖZYİĞİT: “KIBRIS TÜRK TOPLUMU ATATÜRK’ÜN İLKELERİNDEN ÖDÜN VERMEDEN, GÖSTERDİĞİ YOLDA İLERLİYOR”

Ulu Önder Atatürk’ün 80. Ölüm Yıldönümü…ortaokul Ve Liselerarası “9. Atatürk Kompozisyon Yarışması” Ödül Töreni Düzenlendi

ÖZYİĞİT: “KIBRIS TÜRK TOPLUMU ATATÜRK’ÜN İLKELERİNDEN ÖDÜN VERMEDEN, GÖSTERDİĞİ YOLDA İLERLİYOR”

10 Kasım 2018 Cumartesi 12:24
Ulu Önder Atatürk’ün 80. Ölüm Yıldönümü…ortaokul Ve Liselerarası “9. Atatürk Kompozisyon Yarışması” Ödül Töreni Düzenlendi

 

ÖZYİĞİT: “KIBRIS TÜRK TOPLUMU ATATÜRK’ÜN İLKELERİNDEN ÖDÜN VERMEDEN, GÖSTERDİĞİ YOLDA İLERLİYOR”

Lefkoşa, 10 Kasım 18 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile KKTC Telsim işbirliğinde düzenlenen Ortaokul ve Liselerarası “9. Atatürk Kompozisyon Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda gerçekleşen ödül törenine Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Aktan Erdoğa, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Aytunç Şirket, Telsim Genel Müdürü Cenk Alper, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ile dereceye giren öğrenciler ile öğretmen ve aileleri katıldı.  

ÖZYİĞİT: “ATATÜRK TÜM İNSANLIĞA ÖRNEK ESERLER BIRAKTI”

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Özyiğit törende yaptığı konuşmada, çizdiği yol ve verdiği mücadele ile sadece Türk Toplumu’na değil, tüm insanlığa önemli eserler bırakan, yepyeni bir devlet yaratan Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 80. Yılında saygı ve özlemle andıklarını vurguladı.

Bir çok ulusun Atatürk’ün çizdiği yoldan ilerleyerek bağımsızlığını ve özgürlüğünü kazanarak, çağdaş dünyaya adım attığını anımsatan Özyiğit, Kıbrıs Türk Toplumu’nun da Atatürk’ün ilkelerinden ödün vermeden, gösterdiği yolda ilerlediğini belirtti.

Telsim ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilen yarışmanın bu bağlamda çok anlamlı olduğunu vurgulayan Özyiğit, ortaya çıkan eserlerin ne kadar önemli olduğunun birkez daha anlaşıldığını ifade etti. Özyiğit, KKTC Telsim’e eğitime koyduğu katkılardan dolayı teşekkür ederek, düzenlenen etkinliklerin artarak devam etmesini diledi.

Özyiğit, yarışmaya katılan, ödül alan tüm öğrencileri tebrik ederken, çocuklara desteklerini esirgemeyen ailelere, öğretmenlere ve okul yöneticilerine teşekkür etti.

ALPER

Telsim Genel Müdürü Cenk Alper de Telsim ailesi olarak bu tablo içinde yer almaktan gurur duyduklarını vurguladı. Alper, 9 yıldır birlikte düzenledikleri yarışmaya verdikleri katkılarından dolayı Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

ÖDÜLLER

9. kez düzenlenen Atatürk Kompozisyon yarışmasında toplam 77 eserin katıldığı Ortaokullararası kompozisyon yarışmasında dereceye girenler:

1. “Ekonomi Bir Ulusun Can Damarıdır” adlı eseriyle Türk Maarif Koleji’nden İsmet Gürmen

2. “Senin Bir Gülüşüne Kurban” adlı eseriyle Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nden Ekin Kelmen,    

3. “Ekonomi” adlı eseriyle Güzelyurt Türk Maarif Koleji’nden Naime Kiraz Zorkun.

Liselerarası kompozisyon yarışması kategorisinde toplam 80 eser arasından dereceye girenler ise:

1. “Atatürk ve Ekonomimiz” adlı eseriyle 20 Temmuz Fen Lisesi’nden Bahar Bayır,

2. “Mustafa Kemal’in Farkı” adlı eseriyle Hala Sultan İlahiyat Koleji’nden Beyzanur Koç,      

3. “Ekonomisiz Bir Ülke Kanatsız Kuşa Benzer” adlı eseriyle Atatürk Meslek Lİsesi’nden Aykut Kayışkanat.

 

(ÖZ/ŞEB) FOTOĞRAFLI

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