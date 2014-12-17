Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yurdagül’den Açıklama

“DOĞUŞ DERYA’YI ŞANLI TÜRK TARİHİNİ OKUYUP BU DOĞRULTUDA YAŞAMAYA VE BU YÖNDE ÇALIŞMALAR YAPMAYA DAVET EDİYORUZ”

KKTC Ülkü Ocakları Genel Başkanı Adem Yurdagül, Türk milletinin tarihinde utanç duyulacak en ufak bir leke olmadığını, olmayacağını belirtti.

Yurdagül, “Türk Milleti'nin fertleri olarak ifade ediyoruz ki bu güne kadar bulunduğumuz hiç bir coğrafyada ve bulunduğumuz hiçbir ortamda bırakın tecavüzkâr tavır sergilemeyi kalp dahi kırmamışızdır” dedi.

KKTC Ülkü Ocakları Genel Başkanı Adem Yurdagül, CTP-BG Milletvekili Doğuş Derya’nın Meclis’teki konuşmasına değinerek “Doğuş Derya’yı şanlı Türk tarihini okuyup bu doğrultuda yaşamaya ve bu yönde çalışmalar yapmaya davet ediyoruz” dedi.

Derya’nın birleştirici ve bütünleştirici değil, parçalayıcı ve ayrıştırıcı tavırlar sergilediğini öne süren Yurdagül, “Doğuş Derya aziz Türk milletini haddi olmayarak küçük düşürme ve çirkin iftiralar atma politikası içerisine girmiştir” iddiasında bulundu.