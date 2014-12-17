Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yurdagül’den Açıklama

KKTC Ülkü Ocakları Genel Başkanı Adem Yurdagül, Türk milletinin tarihinde utanç duyulacak en ufak bir leke olmadığını, olmayacağını belirtti.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yurdagül’den Açıklama

KKTC Ülkü Ocakları Genel Başkanı Adem Yurdagül, Türk milletinin tarihinde utanç duyulacak en ufak bir leke olmadığını, olmayacağını belirtti.

17 Aralık 2014 Çarşamba 14:19
Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yurdagül’den Açıklama
banner238

“DOĞUŞ DERYA’YI ŞANLI TÜRK TARİHİNİ OKUYUP BU DOĞRULTUDA YAŞAMAYA VE BU YÖNDE ÇALIŞMALAR YAPMAYA DAVET EDİYORUZ”

 KKTC Ülkü Ocakları Genel Başkanı Adem Yurdagül, Türk milletinin tarihinde utanç duyulacak en ufak bir leke olmadığını, olmayacağını belirtti.

Yurdagül, “Türk Milleti'nin fertleri olarak ifade ediyoruz ki bu güne kadar bulunduğumuz hiç bir coğrafyada ve bulunduğumuz hiçbir ortamda bırakın tecavüzkâr tavır sergilemeyi kalp dahi kırmamışızdır” dedi.

KKTC Ülkü Ocakları Genel Başkanı Adem Yurdagül, CTP-BG Milletvekili Doğuş Derya’nın Meclis’teki konuşmasına değinerek “Doğuş Derya’yı şanlı Türk tarihini okuyup bu doğrultuda yaşamaya ve bu yönde çalışmalar yapmaya davet ediyoruz” dedi.

Derya’nın birleştirici ve bütünleştirici değil, parçalayıcı ve ayrıştırıcı tavırlar sergilediğini öne süren Yurdagül, “Doğuş Derya aziz Türk milletini haddi olmayarak küçük düşürme ve çirkin iftiralar atma politikası içerisine girmiştir” iddiasında bulundu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim