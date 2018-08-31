Ülkü Ocakları Genel Başkanı Arıcı’dan Casusluk Açıklaması

“DEVLETİN İÇİNE SIZAN İNSANLARLA MÜCADELE EN ÜST DÜZEYDE VERİLEMELİ”

KKTC Ülkü Ocakları Genel Başkanı Fatih Arıcı, casusluk için Gazimağusa’daki askeri birliğin fotoğrafını çektiği gerekçesiyle tutuklanan bir kişinin hak ettiği cezayı almasını istedi.

Arıcı, devletin içine sızan insanlarla mücadelenin en üst düzeyde verilemesi gerektiğini de vurguladı.

Fatih Arıcı, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Gazimağusa’da güpegündüz yaşanan bu olayın akıllara durgunluk verecek nitelikte olduğunu belirtti.

“Bu olay bize gösterdi ki Türk düşmanları yüzyıllardır olduğu gibi içerde ve dışarıda faaliyet göstermek için çabalıyor, Türk milletine boyun eğdirmek için can atıyor” diyen Arıcı, “Ülkücü Türk gençleri olarak bu ve bu tip hainliklerin karşısında devletimize olan bağlılığımızın ve desteğimizi altını çiziyoruz” ifadelerini kullandı.

