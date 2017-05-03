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Bir Garip “Kaza”!

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03 Mayıs 2017 Çarşamba 08:44

Ülkeyi Demir Çubukla Saldırarak Tanıtıyor !..

Ülkeyi Demir Çubukla Saldırarak Tanıtıyor !..
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Ülkemize tatil için gelen ve Bafra’daki otellerden birinde konaklayan Hollandalı 16 yaşındaki genç kız, sahilde yürüyüş yaptığı sırada 18 yaşındaki Hamit Yılmaz’ın saldırısına uğrayarak başından yaralandı.

İskele’ye bağlı Bafra köyünde bulunan bir otelde tatil yapan 16 yaşındaki Hollandalı genç kız, otel yakınlarında sahilde yürüyüş yaptığı sırada Bafra’da kalan 18 yaşındaki Hamit Yılmaz’ın saldırısına uğradı. Genç kızın ülkeye saldırıdan sadece birkaç saat önce geldiği öğrenildi.
Polis Basın Subaylığı saldırıyı, “Adam öldürmeye teşebbüs” ve “Irza geçmeye teşebbüs” vakası olarak duyurdu.
Bölgede büyük tepkiye yol açan saldırının dün saat 17.00 sıralarında meydana geldiği belirtilirken, Hamit Yılmaz’ın demir çubukla saldırdığı L.B isimli genç kızın vücudunun birçok yerinden yaraladığı öğrenildi.

Aldığı darbeler sonucu başından, boynundan ve sırtından yaralanan turist kızı saldırganın elinden bölgede bulunan Rus turistlerin kurtardığı kaydedildi. Rus turistler tarafından polise teslim edilen Hamit Yılmaz, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan kontrolünün ardından tutuklandı. Yılmaz hastaneden çıkarılırken, olayı duyan çok sayıda vatandaşın hakaretlerine maruz kaldı. Bazı vatandaşların Yılmaz’a saldırmasına polis güçlükle engel oldu.
Olayın hemen ardından ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne getirilen Hollandalı genç kız, ilk yardım tedavisinin ardından ailesinin isteği doğrultusunda Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edildi. Genç kadının ilk ifadesinde kendisine tecavüz edilmediğini belirttiği öğrenildi.

Ziyamet polisi, olayla ilgili soruşturmasını sürdürürken, Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, “Saldırının saat 17.00 sıralarında Bafra Turizm Bölgesi’nin yaklaşık 2 kilometre güneydoğu kısmında deniz sahilinde gerçekleştiği ve Hamit Yılmaz’ın sahilde yürümekte olan L.B.’nin (K-16) baş ve boyun kısmına sert bir cisimle (muhtemelen demir çubuk) vurduğunu, ciddi şekilde yaraladıktan sonra da ırzına geçmeye teşebbüs ettiği” belirtildi.

Ülkeye dün gelmişti

Tatil için dün babasıyla birlikte KKTC’ye gelen genç kızın aradan 8-10 saat geçmeden saldırıya uğraması, Hollandalı ailede şok etkisi yarattı.
Kızın babasının Hollanda’da medya sektöründe çalıştığı ve kızının yaşadığı olay sonrasında bu durumu ülkesinin medyasına taşıyacağını söylediği öğrenildi.
Genel durumu iyi olan genç kız Yakın Doğu Hastanesi’nde tedavi altında tutuluyor. Hamit Yılmaz’ın ise soruşturmanın seyrine göre bugün İskele’de mahkeme huzuruna çıkarılabileceği kaydedildi. Ziyamet polisinin konu ile ilgili soruşturmasının günün ilk saatlerine kadar sürdüğü öğrenildi.

2 gün tutukluluk

18 yaşındaki Hamit Yılmaz, bugün İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkeme, Hamit Yılmaz hakkında 2 gün tutukluluk kararı aldı. 
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