Ülkeye Girer Girmez Kaza Yaptı!

Bafra-Çayırova anayolunda, sağ şeride geçen motosiklet sürücüsü 34 yaşındaki Onur Girti, karşıdan gelmekte olan 66 yaşındaki Ayşe Rıylı’nın kullandığı araçla çarpıştı. Kazada, Girti ve motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan Adem Yeran yola savrularak yaralandı.

Karpaz bölgesinde dün sabah meydana gelen motor kazasında biri ağır, üç kişi yaralandı.

Bafra- Çayırova anayolunda meydana gelen kazada, otomobil ve motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklet alev alarak yandı.

Motosiklet sürücüsü 34 yaşındaki Onur Girti ve arkasında yolcu olarak bulunan 34 yaşındaki Adem Yeran yola savruldu ve ağır yaralandı.

Hayati tehlikesi bulunan Adem Yeran, olay yerine gelen ambulansla, önce Gazimağusa Devlet Hastanesine, ardından da şuuru kapalı şekilde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yeran’ın Lefkoşa’daki hastanenin yoğun bakımında yer olmadığı için Kolan Hastanesi’ne sevk edildiği ve üç gün orada kalacağı öğrenildi.

Motosiklet sürücüsü karşı şeride geçti

Motosiklet sürücüsü Onur Girti ve Adem Yeran, dün sabah saat 08.30 sıralarında, Bafra oteller bölgesinden reklam almak için Girne Limanı’ndan adaya giriş yaptı ve saat 10.45 sıralarında, Bafra-Çayırova anayolunda, adaya girdikten 2.5 saat sonra kaza yaptı.

Onur Girti yönetimindeki 34 VT 2985 İstanbul plakalı motosiklet, Çayırova istikametinden, Bafra oteller bölgesine seyrederken yolun sağına geçerek, karşı yönden gelen Çayırova sakini 66 yaşındaki Ayşe Rıylı yönetimindeki BS 585 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü Onur Girti ve arkasında yolcu olarak bulunan Adem Yeran yola savruldu.

Motosiklet sürücüsü Onur Girti ve otomobil sürücüsü Ayşe Rıylı ise ambulansla, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada, Onur Girti’nin sağ ayağı kırıldı ve Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı. Ayşe Rıylı ise hafif yaralandı.

Motosiklet demir yığınına döndü

Çarpışma sonucu alev alan motosiklete müdahale eden İskele İtfaiye Şubesi ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Kaza sonrası motosiklet demir yığınına dönerken, otomobilde de maddi hasar oluştu.

Olay yerinde Trafik Şube Amir Yardımcısı Türkay Türet, İskele Bölge Müdürü Hüseyin Özdoğdu, İskele Trafik Tahkikatlar Sorumlusu Derviş Çimer, Ziyamet Karakolu Amiri Hüseyin Göğmen, Ziyamet Karakolu Çavuşu Mustafa İskender ve çok sayıda polis memuru incelemelerde bulundu.