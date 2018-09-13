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“Ülkeye Gelen Turistlerin En Büyük Şikayeti Çevre Kirliliği”

“Ülkeye Gelen Turistlerin En Büyük Şikayeti Çevre Kirliliği”

13 Eylül 2018 Perşembe 20:16
“Ülkeye Gelen Turistlerin En Büyük Şikayeti Çevre Kirliliği”

 Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ile Taşkent Doğa Parkı işbirliğinde bu sabah St. Hilarion Kalesi ile civarında temizlik etkinliği düzenlendi.
Etkinliğe Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bakanlık Müsteşarı İsmet Esenyel, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Fuat Azimli, Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı ve Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat da katıldı.


Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma Dairesi’nin iki yıldan beridir her Perşembe günlerinde yürütmüş olduğu temizlik faaliyetlerine artık sivil toplum örgütleri ve duyarlı vatandaşlarda katılabilecek.
Bu sabah St. Hilarion Kalesi’nde yapılan temizlik etkinliğinden sonra bölgeye fazladan çöp bidonları konularak, uyarıcı levhalar asıldı. Ayrıca Çevre Koruma Dairesi tarafından bölgede hizmet veren bir kafeye de uyarı cezası kesildi.


ATAOĞLU
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bugün St. Hilarion Kalesi’nin temizlendiğini belirterek, temizlenen bölgelerin, kampanya öncesi ve sonrası fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak, yapılan temizliğin korunması konusunda çağrı yaptıklarını söyledi.
Yapılan araştırma sonucunda, ülkeye gelen turistlerin, en büyük şikayetinin çevre kirliliği olduğunu anımsatan Ataoğlu, vatandaşlara çevreyi kirletmemeleri yönünde çağrı yaptı.
24 saat hizmette olan Alo 123 şikayet hattına ve sosyal medyadan gelen ihbarların değerlendirilerek, çevre kirliliğine neden olan sorumluların tespit edildiğini söyleyen Ataoğlu, çöp kutusu bulana kadar herkesin çöpünü yanında taşımasını istedi.


Bakan Ataoğlu, Çevre Koruma Dairesi’nin her hafta perşembe günlerinde düzenleyeceği temizlik etkinliklerini basın ve sosyal medya aracılığı ile duyuracağını söyleyerek, çevreye duyarlı kişileri bu tür etkinliklere katılmaya davet etti.


BASAT
Taşkent Doğa Parkı Direktörü ve Yaban Hayat Rehabilitasyon Uzmanı Kemal Basat da “Etkinlikteki amacımız başkası atsın biz temizleyelim mantığından ziyade, kimsenin başkalarının çöpünü toplamasına gerek duymayacağı temiz bir ülkeyi oluşturmak ve bu alanda farkındalık yaratmaktır” dedi.
Basat şöyle devam etti:
“Bu kapsamda bu ve benzer farkındalık çalışmalarının önemi büyüktür. Bu düşünce doğrultusunda Turizm ve Çevre Bakanlığı ile ilgili birimlerine, bu konuda göstermiş oldukları duyarlılık ve gerçekleştirmiş oldukları farkındalık çalışmalarından ötürü teşekkür ediyoruz.
Tüm insanlarımızı hem çöp atmayarak ve çevreyi kirletmeyerek duyarlı olmaya, hem de çöp atanları uyararak aktif çevreci olmaya davet ediyoruz.”
 

Son Güncelleme: 13.09.2018 20:24
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