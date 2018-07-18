Ülkenin acil sorunlarından biri daha çözüldü!

Ülkemizi yangın yerine çeviren döviz artışı ve buna bağlı ardısıra gelen zamlardan bunalan halkın sorunları çözüm beklerken 4'lü koalisyon hükümetinin en aktif bakanlığı olan İçişleri Bakanlığından 5 yıldızlık bir icraat daha geldi.

Göreve başlar başlamaz öncelik sırasına göre sorunlara çözüm ürettiği görülen İçişleri Bakanlığında önce dün mahkemede Ara Emri verilen vatandaşlıkların iptali gündemdeydi. Hemen arkasından Seks İşçiliğinin yasallaşması için çalıştay düzenleyen İçişleri Bakanlığından ülke gündemine bomba gibi tesir eden bir icraat daha geldi.

Geçtiğimiz yıllarda illegal faaliyetleri yüzünden mahkemelik olan savunmasını ve Halkın Partisine ve İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri'ye yakınlığı ile tanınan Av. Batur Sağlamer'in yaptığı vatandaşın ateşli silah alma yasağı İçişleri Bakanlığından giden önerge üzerine Bakanlar Kurulu tarafından kaldırıldı. Ülkede acil çözüm bekleyen yüzlerce sorun varken bir kişinin ateşli silah bulundurma yasağının kaldırılması için bakanlar kurulundan karar çıkarılması halk arasında büyük tepkilere neden oldu.