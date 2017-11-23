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23 Kasım 2017 Perşembe 08:48

Ülkemize uyuşturucu satmaya gelenlere 5 yıl hapis

Ülkemize uyuşturucu satmaya gelenlere 5 yıl hapis
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 Ülkemize uyuşturucu satmaya gelenlere 5 yıl hapis

Evrim Kamalı - Kıbrıs Manşet Özel Haber

Türkiye’den ülkemize uyuşturucu hap satışı yapmak için Ercan’dan gelen ve daha sonra alınan ihbar üzerine Mart ayı içerisinde yakalanan sanıklar Ömer Can Nenni ile Orhan Dağaşan aleyhindeki karar dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda açıklandı.

Başkan Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Murat Soytaç’tan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin sanıklar aleyhine vermiş olduğu mahkumiyet kararını Kıdemli Yargıç Ulunay açıkladı. Ulunay kararda sanıkların işlemiş olduğu suçun çok ciddi ve yaygın suçlardan olduğunu bu tür suçların toplum huzurunu bozduğunu belirterek ceza takdir ederken kamu yararının ön planda tutuklarını belirtti. Kıdemli Yargıç sanıkların Türkiye’de borçları olduğundan dolayı uyuşturucu satışı planı yaptıklarını ve daha sonra aralarında topladıkları para ile uyuşturucu hap alarak Kıbrıs’ta bunları kolayca satarız ve yolumuzu bulur borçlarımızı öderiz dedikten sonra söz konusu haplar ile ülkemize geldiklerini söyledi. Kıdemli Yargıç Ulunay sanıkların daha sonra önceden burada bulunduğunu bildikleri bir öğrenci arkadaşlarının yardımı ile Girne de bir otel odasına yerleştiklerini ve buradan uyuşturucu satışı yapmaya çalıştıklarını belirterek alınan ihbar sonucunda yakalandıklarının altını çizdi.

Kıdemli Yargıç Alev Ulunay sırf uyuşturucu satmak için ülkemize gelen bu sanıklara ceza takdir ederken kamu yararı ilkesi ve bu tür suçları işlemek isteyenlere caydırıcı olacak ceza verilmesi gerektiğini söyledi. Ulunay tüm aktardıkları ışığında sanıkları suçlu bulup mahkum ettikleri 255 Adet uyuşturucu hap ithal, tasarruf ve verme suçlarından 5 yıl hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler
Ömer Can NenniOrhan Dağaşan
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