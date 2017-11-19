Ülkemize Ateş Düştü



Kıbrıs Manşet Özel Haber



Ülkemizin tanınmış simalarından Engelliler Spor Federasyonu eski başkanı Mustafa Kamalı hayatını kaybetti .TMT Teşkilatının tanınmış komutanlarından ve Saray Otel eski Müdürü Yılmaz Hakverdi'nin damadı, Vakıflar Bankası yetkilisi Yılcan Hakverdi Kamalı'nın eşi olan Mustafa Kamalı bir süre önce amansız hastalık Kansere yakalanmıştı.Bir müddettir amansız hastalığa karşı mücadele veren Mustafa Kamalı'nın ölüm haberi tüm yurtta derin üzüntüye sebep oldu.Kıbrıs Manşet ve Ziya Emir Group Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Emir beyin de çok değer verdiği ailenin mensubu Mustafa Kamalı'ya Yüce Allah'tan rahmet başta ailesi olmak üzere tüm dostlarına sabır ve metanet dileriz.