Ülkemizden Yurt Dışına Kaçırılan 10 Çok Etkileyici Tarihi Eser
Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerinde, çeşitli ülkelerden gelen arkeologlar, araştırmacılar, turistler tarafından yağmalanmaya başlamıştır. İrili ufaklı binlerce eser yurt dışına kaçırılmış, bazı eserler ise Osmanlı padişahları tarafından hediye edilmiştir. Kaçırılan bazı eserler yok artık dedirtecek cinstendir.
Ülkemizden Yurt Dışına Kaçırılan 10 Çok Etkileyici Tarihi Eser
Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerinde, çeşitli ülkelerden gelen arkeologlar, araştırmacılar, turistler tarafından yağmalanmaya başlamıştır. İrili ufaklı binlerce eser yurt dışına kaçırılmış, bazı eserler ise Osmanlı padişahları tarafından hediye edilmiştir. Kaçırılan bazı eserler yok artık dedirtecek cinstendir.
29 Kasım 2014 Cumartesi 12:46
Ülkemizden Yurt Dışına Kaçırılan 10 Çok Etkileyici Tarihi Eser
Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerinde, çeşitli ülkelerden gelen arkeologlar, araştırmacılar, turistler tarafından yağmalanmaya başlamıştır. İrili ufaklı binlerce eser yurt dışına kaçırılmış, bazı eserler ise Osmanlı padişahları tarafından hediye edilmiştir. Kaçırılan bazı eserler yok artık dedirtecek cinstendir.
1. Milet Güney Agora Kuzey Kapısı - Berlin müzesi
2. Pergamon'daki Zeus Sunağı ( Bergama) Berlin müzesi
3. Athena Tapınağı Propylonu (Bergama ) - Berlin müzesi
4. Nereidler ANITI (Ksanthos) - British müzesi
5. Troya (Truva) Hazineleri
6. Üç Güzeller Mozaiği - Paris Louvre müzesi
7. Dionysos Mozaiği ( Antakya ) Amerika Worcester Müzesi
8. Aphrodisias-İhtiyar Balıkçı Heykeli - Berlin müzesi
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