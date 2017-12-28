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"Ülkemiz sahipsiz değil"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, milletvekili adayları ile birlikte, seçim çalışmaları çerçevesinde Mehmetçik ve Büyükkonuk’taydı.

"Ülkemiz sahipsiz değil"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, milletvekili adayları ile birlikte, seçim çalışmaları çerçevesinde Mehmetçik ve Büyükkonuk’taydı.

28 Aralık 2017 Perşembe 11:29
"Ülkemiz sahipsiz değil"
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UBP’den yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik’te halkla buluşan ve partililere hitap eden Özgürgün, kadroları ile hazır olduklarını, bir buçuk yılda yaptıklarıyla gurur duyduklarını ve bundan sonra da somut projelerle halkın karşısına çıktıklarını anlattı.
Özgürgün, “Memur, çiftçi ve hayvancı ne yaptığımızı biliyor. Vakıflar Bankası ve KIB-TEK gibi kurumlarda çalışanlar da bir buçuk yıl öncesine göre ne durumda olunduğunu çok iyi biliyor. Biz rakamlarla ortaya koyuyoruz, bunlar somut gerçeklerdir. Yapacağımız değil yaptıklarımızdır. Bir kere daha yıkıp talan etmelerine izin vermeyin. Biz UBP kadrosuyla buradayız, ülkemiz için biriz. Onlar konuşur biz yaparız; onlar yıkar biz yaparız. KKTC’de ne yapıldıysa UBP yaptı” şeklinde konuştu.
 Hüseyin Özgürgün, UBP olduğu sürece bu ülkede umudun asla tükenmeyeceğini, hep var olduğunu, hazır kadroları ile yapılacak çok işleri olduğunu da söyledi.
Mehmetçik’ten sonra Büyükkonuk örgüt binasında da halka hitap eden Özgürgün, Büyükkonuk’ta yaşanan olumlu gelişmelerin son bir buçuk yılda ülke genelinde de görüldüğünü ifade ederek, “taksit taksit maaş ödenen dönemden 13. maaşlar bile ayın 1’inde ödenecek noktaya gelindi” dedi. Özgürgün, görev istedikleri önümüzdeki beş yılın da hesabını çok iyi yaptıklarını, lafla değil, projelerle halkın karşısına çıktıklarını ve seçilmeleri halinde,” bu somut hedeflere  5 yıl içinde ulaşmayı” öngördüklerini kaydetti.
Örgüt binasında da halka hitap eden Özgürgün “Bilindiği gibi asrın projesi suyu bile alamadık. Parti meclislerini bekledik. O şartlarda o hükümeti bozduk ve elimizi taşın altına soktuk, korkmadık. Belediyeler kurumlar zordadır demedik, şikâyet etmedik. Ülke ekonomisi canlandı. Hayvancımız sütünü çiftçimiz parasını günü gününe almaya başladı ve hiçbir aksaklık olmadı. Batmış kurumlar ayağa kalktı. Biz ülkeyi seviyoruz. Ülkemiz sahipsiz değil” dedi.   
KIRŞAN
Büyükkonuk örgüt binasında partililere hitap eden UBP İskele İlçe Başkanı Osman Kırşan ise, “8 Ocak sabahı UBP’yi tek basına iktidara taşımaya hazırız. Anavatanla el ele, gönül gönüle bu hizmeti vermek için sandıkları dolduracağız” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Hüseyin özgürgün
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