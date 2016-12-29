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29 Aralık 2016 Perşembe 19:27

“Ülkemiz İçin Utanç Vericidir”

'Ülkemiz İçin Utanç Vericidir”
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“Ülkemiz İçin Utanç Vericidir”
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) 2017 ajandası ile ilgili Başsavcı ile görüşüldüğü ve inceleme sonrası yasal yapılması gereken ne varsa yapılacağını açıkladı.

Berova, ajandaların ülkeye yapılan açık bir saldırı olarak değerlendirdi.

Olayı dün akşam sosyal medyadan takip ettiğini söyleyen Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, olayın ülke adına üzücü olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili bir televizyon kanalına açıklama yapan Berova, “Olayı, varlığı ile övündüğümüz KKTC’mize karşı yapılan ve bu varlığın oluşumuna katkı koyan tüm değerlerimize karşı bir saldırı olarak değerlendiriyorum” dedi.

KTÖS ajandaları konusunda Başsavcı ile bizzat bu sabah bir telefon görüşmesi yaptıklarını açıklayan Berova, “ Milli Eğitim ve Kültür Bakanı olarak konuyla ilgili yasal nasıl bir yol haritası izleyeceğimizi belirleyeceğiz. Sayın Başsavcı ile bizzat ben telefonla görüşerek konunun ivedi olduğunu kendisine ilettim.” dedi.

Berova, bu konuda ne yapılacaksa yapmak konusunda kararlı olduklarını ve hükümet ile de konuyu istişare edeceklerini vurgulayarak, “ Çünkü bunu ülkeye yapılan açık bir saldırı olarak değerlendiriyorum” şeklinde konuştu.

Öğretmen camiasında da ajandaların büyük bir tepki topladığının kendilerine iletildiğini ve hatta bazı okullarda ajandaların geri gönderildiğini ifade eden Bakan Berova, ajandanın detaylı incelenip değerlendirmesinin yapılmasının ardından yasal yapılması ne gerekirse onu yapmaktan kaçınmayacağını vurguladı.


 
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