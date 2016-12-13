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13 Aralık 2016 Salı 14:56

Ülkedeki Ölümlü Trafik Kazaları...

Ülkedeki Ölümlü Trafik Kazaları...
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MECLİS ÖNÜNDE PROTESTO EYLEMİ YAPILDI, "TRAFİK GÜVENLİĞİ DERSİ" VERİLDİ

"MECLİS SORUMLULUK AL! TRAFİK GÜVENLİĞİ KRİZ MASASI OLUŞTUR"

"HÜKÜMET SORUMLULUK AL! İLERİ SAAT UYGULAMASINA SON VER"

Trafikte Kazasız Yaşam Derneği (TRAKAYAD), “Liseli Aktivistler” ile birlikte Cumhuriyet Meclisi önünde trafik kazalarına yönelik protesto eylemi yaptı ve "Trafik Güvenliği" dersi verdi.

Meclis önündeki eylemde, sembolik olarak trafikte ölen kişiler siyah naylonlar içerisinde yola yatmış bir şekilde gösterildi, bu yıl yaşamını yitirenlerin isimleri çağrıldı, ayrıca ülkede 1975-2016 yılları arasında yaşamını yitirenler anıldı.

Eylemde; devletten; "ülkede güvenli ve sağlıklı bir trafik oluşturulması" istendi, Meclis'e; "Trafik Güvenliği Kriz Masası" oluşturulması, hükümete de; "İleri saat uygulamasına son vermesi" çağrısında bulundu.

Dernek başkanı Hüseyin Sevay, Meclis önünde verdiği "Trafik Güvenliği" dersinde, 1975-2016 yılları arasında 1873 insanın yaşamını yitirdiğini, 9 bin kişinin de ebedi sakat kaldığını kaydetti.

Ülkede trafik kazası ateşi düşmeyen evin olmadığını belirten Sevay, yıllara göre trafikte yaşamını yitirenlerin dağılımının yıl başına ortalama 44,6 kişi olduğunu kaydetti ve bu durumu "vahim ötesi" olarak niteledi.

Bu yıl trafikte 36 kişinin öldüğünü ve bunun başka hiçbir ülkeyle kıyaslanmaması gerektiğini ifade eden Sevay, "Trafik kazalarının önlenmesi için eğitim denetim mühendislik şart. Trafikte değişim şart" dedi.

Sevay, trafik güvenliği konusunda Devletin sorumluluğuna dikkat çekti, trafikte güvenliğin önemine vurgu yaptı.

Öğrenciler de, trafikte sağlıklı ve güvenli bir şekilde ulaşım istediklerini belirterek, yol güvenliğinde araç güvenliğinin de önemine vurgu yaptı.

Trafikte güvenliğin, devletin görevi olduğunu vurgulayan öğrenciler, halkın sağlığı ve güvenliğinin önemli olduğunu belirterek, trafikte ölümlerin önlenebilir olduğunu kaydetti.

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