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14 Temmuz 2017 Cuma 12:09

Ülkedeki Kan İhtiyacı İçin KKTC-TC Kızılayı Ortak Çalışma Başlattı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki kan ihtiyacının daha alt seviyelere çekilmesi adına çalışmalar başlatıldı.

Ülkedeki Kan İhtiyacı İçin KKTC-TC Kızılayı Ortak Çalışma Başlattı
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SAĞLIK BAKANI SUCUOĞLU TÜRK KIZILAYI KAN HİZMATLERİ GENEL MÜDÜRÜ KALENDER'İ KABUL ETTİ

 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki kan ihtiyacının daha alt seviyelere çekilmesi adına çalışmalar başlatıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından hibe edilen kan toplama otobüsü ile başlattığı kan kampanyalarına devam ederken, Türk Kızılayı da bu çalışmalara destek olmak, ülkedeki kan ihtiyacına uzun süreli bir çözüm üretmek amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ile ortak çalışma başlattı.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdür Dr. Metin Kalender ve Operasyon Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Eda Çetiner’i kabul etti.

Kabulde, Sağlık Bakanlığı Bakanlık Müdürü Ümit Özkıran ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Başkanı Ahmet Ulubay da hazır bulundu.

KALENDER

Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdür Dr. Metin Kalender, KKTC kan ihtiyacının uzun süreli karşılanabilmesi adına Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ile ortak bir çalışma yaparak, neler yapılabileceği konusunda bir araştırma yapmak için ülkede bulunduklarını söyledi.

En kısa sürede bu konuyla ilgili bir proje hazırlayacaklarını belirten Kalender, hazırlanan projenin tamamlanmasının ardından da Sağlık Bakanlı Faiz Sucuoğlu’na takdim edeceklerini kaydetti.

SUCUOĞLU

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu da, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın bir çok faaliyet yanında özellikle kan ihtiyacının karşılanması açısından yoğun çalışmalar yürüttüğünü ifade ederek, Sağlık Bakanlığı’nın da bu konuda üzerine düşeni yaptığını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından hibe edilen kan toplama otobüsü ile Sağlık Bakanlığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın ortaklaşa yaptığı kan kampanyaları sonucunda, ülke tarihinde ilk kez aylık kan ihtiyacının üzerine kan toplandığını hatırlatan Bakan Sucuoğlu, kan bağışı konusunda farkındalık yaratmak adına çalışma yapılmasının önemine de değindi.

Bakan Sucuoğlu, ikinci bir kan toplama otobüsünün KKTC’ye kazandırılması için Türkiye Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçeceklerini de ifade ederek, Cumartesi Girne’de yapılacak olan kan bağış kampanyasına tüm gönüllüleri davet etti.

(TUĞ/ŞEB)   FOTOĞRAFLI

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