Ülkede Etkili Olan Yağışlı Hava Bazı Bölgelerde Su Baskınlarına Neden Oldu

ESENTEPE’DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ NEDENİYLE SU BASKINLARI YAŞANDI

ALSANCAK’TA YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU ÇIKAN YANGINDA BİR EVİN AVLUSUNDAKİ AHŞAP AMBAR ZARAR GÖRDÜ

SAĞANAK VEYA GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞMUR YARIN DA DEVAM EDECEK. HAVA SICAKLIĞI DÜŞECEK

Lefkoşa, 23 Kasım 18 (.): Ülkede serin ve nemli hava kütlesine bağlı olarak yer yer etkili olan sağanak veya gök gürültülü yağmur, bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağış nedeniyle Esentepe’de bazı ev ve iş yerlerini su basarken, Alsancak’ta yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında bir evin avlusundaki ahşap ambar zarar gördü.

Meteoroloji Dairesi sabah saatlerinde yaptığı duyuruda, özellikle Doğu Mesarya ve doğu sahil bölgelerinde etkili olması beklenen sağanak yağmur konusunda uyarmış ve tedbirli olunmasını istemişti.

ESENTEPE’DE SU BASKINLARI

Polisten yapılan açıklamaya göre, Esentepe’de bugün yağmurdan dolayı bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Esentepe’de belediye ve itfaiye ekipleri ihtiyacı olan vatandaşlara yardımcı oldu.

Bölgedeki yollarda herhangi bir toprak veya taş kayması olmadığı belirtildi.

ALSANCAK’TA YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU YANGIN

Öte yandan, Alsancak\'ta ise Irmak Sokak üzerinde bulunan David Triffitt’e ait evin bahçesine yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında, içerisinde muhtelif ev eşyalarının bulunduğu ahşap ambar zarar gördü.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

SAĞANAK YAĞIŞ YARIN DA DEVAM EDECEK

Bu arada, ülkedeki sağanak veya gök gürültülü yağmurun yarın da devam edeceği ve hava sıcaklığının düşeceği belirtildi.

Meteoroloji Dairesi’nin bugün açıkladığı 24– 30 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava yarın da parçalı çok bulutlu, sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak.

Havanın pazar günü parçalı bulutlu olması, salı günü ise yağmur bekleniyor. Diğer günlerde hava genellikle parçalı çok bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 22 – 25, cumartesi 18 – 21 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden, cumartesi günü kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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