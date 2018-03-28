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“ÜLKEDE ŞOFÖRLERİN SEVİYE VEYA SINIFLANDIRILMASI ÇERÇEVESİNDE EĞİTİM, TEST, DENETİM YAPILMIYOR”

“ÜLKEDE ŞOFÖRLERİN SEVİYE VEYA SINIFLANDIRILMASI ÇERÇEVESİNDE EĞİTİM, TEST, DENETİM YAPILMIYOR”

28 Mart 2018 Çarşamba 15:59
“ÜLKEDE ŞOFÖRLERİN SEVİYE VEYA SINIFLANDIRILMASI ÇERÇEVESİNDE EĞİTİM, TEST, DENETİM YAPILMIYOR”
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ESNAF VE ZANAATKARLAR ODASI: “ÜLKEDE ŞOFÖRLERİN SEVİYE VEYA SINIFLANDIRILMASI ÇERÇEVESİNDE EĞİTİM, TEST, DENETİM YAPILMIYOR”

KIBRIS TÜRK ESNAF VE ZANAATKARLAR ODASI YÖNETİM KURULU, TRAFİK KAZALARI VE İŞGÜCÜ NİTELİĞİ KONUSUNDA DEĞERLENDİRMEDE BULUNDU

“ÜLKEDE ŞOFÖRLERİN SEVİYE VEYA SINIFLANDIRILMASI ÇERÇEVESİNDE EĞİTİM, TEST, DENETİM YAPILMIYOR”


 Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yönetim Kurulu, ülkede iş tanımlarını yapma konusunda yetersizlik yaşandığını, bu çerçevede kimin ne iş yaptığını belirlemek, ehliyetlendirmek, eğitim vermek ve denetim yapmak gerektiğini kaydetti. 

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatklar Odası Yönetim Kurulu, trafik kazaları ve işgücü niteliği konusunda basın açıklaması yaptı. 

Girne Dağ yolunda geçtiğimiz günlerde bir iş aracının devrilmesiyle ve dört kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kaza sonucunda konunun yeniden gündeme geldiği kaydedilen açıklamada, bu tartışmalarda daha çok altyapı sorunları, yol sorunları, denetimsizlik gündeme gelirken profesyonel sürücü belgeleri yani şoförün o nitelikteki bir işi yapıp yapamayacağı sorununa odaklanılmadığı belirtildi. 

Odanın hemen hemen tüm mesleklerde yasa gereği olarak Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile iş birliği içinde faaliyet yürüten iş gücü niteliğinin seviye tespitini yaptığı, eğitimler verdiği, sınavlar düzenlediği kaydedilen açıklamada, 2007’den başlayarak yürütülen bu çalışmalarla 5 bini aşkın kişiyi belgelendirdikleri vurgulandı. 

Açıklamada, şoförlük mesleğine ilişkin önerilerin birçok kez hükümet yetkililerine iletildiği ancak herhangi bir adım atılmadığı belirtildi. 

Ülkede şoförlerin seviye veya sınıflandırılması çerçevesinde eğitim, test, denetim yapılmadığını, kimin kamyon sürücüsü, kimin iş aracı, kimin dozer kullanıcısı olduğu, kimin taksi, otobüs sürüp süremeyeceğinin bilinemediği ifade edilen açıklamada, özellikle farklı trafik sistemlerinin uygulandığı ülkelerden gelen iş gücünün, hiçbir denetimi olmadan en ağır, hassas, sorumluluk gerektiren araçlar üzerinden yollara çıktığı kaydedildi. 

Açıklamada, “Meseleyi sadece alt yapı sorunu olarak tanımlamanın çok ötesindeyiz. Sözünü ettiğimiz mesele kaçak işçi meselesi de değildir. Bu ülkede mesele genelde iş tanımlarını yapma, bu çerçevede kimin ne iş yaptığını belirleme, ehliyetlendirme, eğitimini verme ve denetim meselesidir.  İhtiyaç halinde getirilen işgücünün de o işi yapıp yapamayacağını bilme meselesidir. Bu konuda da yasalarımız gayet açıktır. Şoförlükte de, operatörde de, kalıpçıda da, demircide de izlenmesi gereken yol aynı yoldur” ifadeleri kullanıldı. 

Açıklamada, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ve hükümete konuya karşı duyarlı olup, hızlı hareket etme çağrısında bulunuldu. 

Anahtar Kelimeler:
şoförlük MesleğiKıbrıs Türk Esnaf Ve Zanaatklar Odası
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