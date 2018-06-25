banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
kısa süreli yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94754
ALTIN
191.164
DOLAR
4.6910
STERLİN
6.2051
EURO
5.4803
Yarın bu bölgelerde elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Kız meselesi bahanesi ile darp etti
BİLEĞİNİ KIRDI
Arter, zaferini seçmenleri ile birlikte kutladı
“BUGÜN GAZİMAĞUSA KAZANMIŞTIR” 
Girne Dağ yolunda kaza
GİRNE DAĞ YOLUNDA KAZA
banner282

Ülkede geçen hafta 67 trafik kazası yaşandı

KKTC’de son bir haftada meydana gelen 67 trafik kazasında, 2 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı.

Ülkede geçen hafta 67 trafik kazası yaşandı

KKTC’de son bir haftada meydana gelen 67 trafik kazasında, 2 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı.

25 Haziran 2018 Pazartesi 13:09
Ülkede geçen hafta 67 trafik kazası yaşandı

KKTC’de son bir haftada meydana gelen 67 trafik kazasında, 2 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre bu kazalardan 1’i ölümle, 15’i yaralanmayla ve 51’i hasarla sonuçlandı. 
Ölümle neticelenen kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 22 kişi yaralandı.
Kaza sebepleri arasında ilk sırayı, 18 olayla süratli araç kullanmak, ikinci sırayı 16 olayla kavşakta durmamak, üçüncü sırayı 14 vakayla yakın takip, dördüncü sırayı 11 vakayla dikkatsiz sürüş aldı.

banner277
Kazalarda toplam 336 bin 500 TL’lik hasar meydana geldi. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle: “Lefkoşa 15, Gazimağusa 15, Girne 26, Güzelyurt 4, İskele 7”

5 BİN 570 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ KONTROL EDİLDİ… 721’İ HAKKINDA İLERİ İŞLEME GİDİLDİ
İlgili dönemde toplam 5 bin 570 araç sürücüsü kontrol edildi. Kontrol edilen araç sürücülerinin 721’i ile ilgili ileri işleme gidildi. 
Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 173’ü süratli araç kullanmak, 8’i tehlikeli sürüş yapmak, 25’i dikkatsiz sürüş yapmak, 45’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 16’sı sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 22’si alkollü araç kullanmak, 169’u seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 57’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 3’ü trafik ışıklarına uymamak, 18’i muayenesiz araç kullanmak, 23’ü sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 4’ü “A” yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 3’ü “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 6’sı koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 1’i takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ve 148’i diğer trafik suçlarından rapor edildi.
 

banner288
Son Güncelleme: 25.06.2018 16:12
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarın bu bölgelerde elektrik kesintisi var
Yarın bu bölgelerde elektrik kesintisi var
Şefik: “yerel Seçim İçin 1976’dan Beri Kullanılan Sistem Bu. Bizim ‘zor, Aynı Mevzuat Altında Tekrar Olmasın’ Dediğimiz Genel Seçim”
Şefik: “yerel Seçim İçin 1976’dan Beri Kullanılan Sistem Bu. Bizim ‘zor, Aynı Mevzuat Altında Tekrar Olmasın’ Dediğimiz Genel Seçim”
Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi “işkenceye Karşı Mücadele Ve İşkence Görenlerle Dayanışma Günü” Kapsamında Basın Açıklaması Yapacak
Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi “işkenceye Karşı Mücadele Ve İşkence Görenlerle Dayanışma Günü” Kapsamında Basın Açıklaması Yapacak
Cumhurbaşkanı Akıncı, Chp Adayı İnce’yi Arayarak Demokrasiye Yaptığı Katkı Nedeniyle Tebrik Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, Chp Adayı İnce’yi Arayarak Demokrasiye Yaptığı Katkı Nedeniyle Tebrik Etti
Lakadamyalı, Washington Temsilciliğine Atandı
Lakadamyalı, Washington Temsilciliğine Atandı
Yks Sınavı 30 Haziran Ve 1 Temmuz'da...yüksek Öğrenim Ve Dışilişkiler Dairesi'nden Adaylara Uyarılar
Yks Sınavı 30 Haziran Ve 1 Temmuz'da...yüksek Öğrenim Ve Dışilişkiler Dairesi'nden Adaylara Uyarılar
Guterres yeni özel danışmanını önümüzdeki haftalarda atayacak
Guterres yeni özel danışmanını önümüzdeki haftalarda atayacak
Arter, zaferini seçmenleri ile birlikte kutladı
Arter, zaferini seçmenleri ile birlikte kutladı
KTOEÖS: “Ülkede dayatma paketler–politikalar sorunu var”
KTOEÖS: “Ülkede dayatma paketler–politikalar sorunu var”
Meclis yaz tatiline girdi
Meclis yaz tatiline girdi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim