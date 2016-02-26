Ülke Yanıyor, Herkes Susuyor

ÜLKE YANIYOR, HERKES SUSUYOR



Suna ERDEN



Ülkede son zamanlarda artan kundaklama olayları tedirginliğe neden olurken, saldırıya maruz kalanların sessiz kalması polisin işini daha da zorlaştırıyor, mafya elini kolunu sallayarak geziyor



Ülkede 7 gün arayla organize bir şekilde gerçekleştirilen kundaklama olayları halkı tedirgin ediyor. Lefkoşa’da 18 Şubat’ta 3 ayrı işyerine eş zamanlı ve profesyonel bir şekilde gerçekleştirilen kundaklamaların perde gerisi aralanmazken Gazimağusa’da dün gece yarısı yeni kundaklama vakaları meydana geldi. UBP Gazimağusa Milletvekili Ahmet Kaşif’in oğlu, Börke Kaşif’in sahibi olduğu İnşaat Şirketi’ne ait araçlar kundaklandı.



Lefkoşa ve Gazimağusa’daki kundaklama olayları ile ilgili polis soruşturması sürerken işyerleri araçları kundaklananların polise verdikleri ifade de düşmanlarının olmadığını söylediği belirtildi. Saldırıya maruz kalanların sessiz kalması polisin işini daha da zorlaştırırken, ülkede mobese kameralarının yokluğu ve çevre güvenlik kamera görüntülerinin de çok iyi olmaması suçların aydınlatılmasını zorlaşıyor.



ÖNCE LEFKOŞA



Lefkoşa’da 18 Şubat saat 00.30 ile 00.50 sıralarında eş zamanlı kundaklama olayı yaşandı. Halil Kahraman’a ait “King Oto” Fikri Macila’ya ait “Opel Plaza” ve Ömer Arhun adına kayıtlı “Özmerhan Finans” da meydana gelen kundaklama olayları ile ilgili sis perdesi henüz aralanmazken olayla ilgili tutuklanan tek zanlı Bülent Gezer delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Kundaklama sonucu King Oto’da 6 adet BMW tamamen, 1 adet Lamborghini, 1 adet Nissan Juke ve 1 adet Mercedes SL 400 kısmen yanarken, Opel Plaza’da ise 8 adet araç tamamen 6 araç ise kısmen yandı.



Meydana gelen olayların arkasında alacak verecek meselesi olduğu öne sürülüp işin içinde tefecilerin olduğu iddia edilirken, kundaklanan üç işyerinin sahiplerinin polise verdiği ifade de kimse ile husumetleri olmadığını, olayı kimin yaptığını bilmediklerini söyledikleri öğrenildi.



SUÇLAR ORGANİZE



Lefkoşa’da neredeyse eş zamanlı profesyonel bir şekilde gerçekleştirilen kundaklamaların perde gerisi aralanmazken Gazimağusa’da dün gece yarısı yeni kundaklama vakaları meydana geldi. UBP Mağusa Milletvekili Ahmet Kaşif’in oğlu, Börke Kaşif’in sahibi olduğu İnşaat Şirketi’ne ait olan iki iş aracı kundaklandı. Kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar DAÜ batı kampüsü içerisinde bulunan ve Reflex Construction tarafından yapımı devam eden yurt inşaatında bulunan 4 iş aracını saat 01.30 sularında ateşe verdi.



Çıkan yangında iki kamyon ciddi hasar görüp kullanılmaz hale gelirken, yine kundaklanan bir forklif ve bir dozer de kısmen yandı. Gazimağusa’da meydana gelen kundaklamanın perde gerisinde yine alacak verecek meselesi olduğu öne sürülürken aracı kundaklanan Kaşif’in de kimseyle husumeti olmadığına dair ifade verdiği öğrenildi.



HALK ARTIK ÇOK TEDİRGİN



Ülkede 7 gün arayla organize bir şekilde gerçekleştirilen kundaklama olayları halkı tedirgin ederken, saldırıya maruz kalanların sessiz kalması polisin işini daha da zorlaştırıyor. Öte yandan ülkede mobese kameralarının yokluğu ve çevre güvenlik kamera görüntülerinin de çok iyi olmamasından dolayı tespit yapılmakta zorluk yaşanırken, Polis Teşkilatı’nda tek uzman olan görüntü inceleme uzmanının da istifa etmiş olması işleri daha da zorlaştırıyor.



TEK UZMAN DA İSTİFA ETTİ



Çalışma koşullarının ağırlığından teşkilattan istifa eden görüntü inceleme uzmanı Tanyel Yücel’in gümrük memurluğuna başladığı öğrenilirken, Lefkoşa’da meydana gelen kundaklama olayları ile ilgili kanıt olarak alınan 30 kamera görüntülerinin görüntü inceleme uzmanı tarafından değil, polis memurları tarafından incelendiği belirtildi.



Star Kıbrıs

Son Güncelleme: 26.02.2016 17:37