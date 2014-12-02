Ülke Genelindeki Sokak Lambaları 14 Ayda Elektrik Tüketiminde Yüzde 70 Tasarruf Sağlayan Led Lambalarla Değiştirilecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), sokak aydınlatmasında kullanılan mevcut lambaları daha düşük elektrik tüketen ve çevreye daha az zarar veren LED lambalarla değiştiriyor.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, mevcut sokak lambalarının daha az elektrik tüketimiyle çalışan ve çevre dostu olarak bilinen LED lambalarla değiştirilmesi için ihale süreci 6 Kasım 2014’te başladı.

İhale sürecinin 28 Kasım’a kadar olan başvuru bölümünde, başvuruda bulunan şirketlerin uygunluğuna bakıldı. Uygun bulunmayan şirketler elendikten sonra geriye kalan şirketlerin ürünleri bir aylık bir teste tabii tutulacak, ardından ise ürünü uygun bulunan şirketlerden fiyat teklifi alınacak.

İlk aşamada Lefkoşa bölgesindeki sokak lambalarının değiştirileceği belirtilen açıklamada, 14 ay içerisinde ülkedeki tüm sokak lambalarının LED lambalarla değiştirileceği kaydedildi.

Sürdürülebilirlik sağlamak ve çevreyi korumak için böyle bir girişimde bulunulduğu ifade edilen açıklamada, mevcut lambaların civa buharlı, UV ışını yaydığını, LED lambalarının ise doğrudan elektrik enerjisi ile ışık yaydığı kaydedildi.

KIB-TEK Genel Müdürü Mehmet Salih Gürkan, kouya lişkin açıklamasında, “LED lambalar daha az elektrik enerjisi tüketeceğinden santralin üretimi azalacak. Mevcut sokak lambaları civa buharlı olup 150 watt enerji tüketirken takılacak olan led lambalar 30 watt tüketecek. Bu sayede enerjide %70-80 tasarruf elde edilecektir. Böylece; halkımız projenin kendi kendisini ödemesi neticesinde aydınlatma bedeli yarı fiyatın altına düşecektir. Yaklaşık 6 MW güç tassarufu sağlanacak ve santral yatırım ihtiyacı aynı oranda azalacaktır. Yakıt tüketiminde 7500-8000 ton yıllık tasarruf yapılacaktır” dedi.