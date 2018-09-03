Ulaştırma Bakanlığı İle Sigorta Şirketler Birliği Protokol İmzalayacak... Seyrüsefer Harcını Ödemeyenler Araçlarına Yıllık Sigorta Veya Kasko Yaptıramayacak







Lefkoşa, 3 Eylül 18 (.): Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği, protokol imzalamaya hazırlanıyor. Protokole göre, seyrüsefer harcını ödememiş olan araç sahipleri, artık araçlarına yıllık sigorta veya kasko yaptıramayacaklar.

TAK’ın Bakanlıktan elde ettiği bilgiye göre, yeni uygulamanın ay ortasında başlatılması hedefleniyor.

Bundan böyle, araç sahiplerinin yıllık sigorta poliçesi yaptırabilmeleri için, Sigorta Bilgi Merkezi (SBM) tarafından sorgulanabilecek olan seyrüsefer borçlarını kapatması gerekecek.

Seyrüsefer harcını ödememiş araç sahipleri araçlarını sigorta etmek istemesi durumunda, kendilerine, bir defaya mahsus, 1 aylık geçici sigorta poliçesi yaptırılacak ve yıllık poliçe imzalayabilmek için seyrüsefer borçlarını tamamen kapatmaları istenecek.

Bakanlık ve SBM, seyrüsefer borcu bulunmakta olan araç sahiplerine, borçlarını en erken zamanda kapatmaları ve sigortasız araç kullanma riskini almamalarını tavsiye etti.

(HA)

