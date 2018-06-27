Ulaştırma Bakanlığından üniversite öğrencilerine staj imkanı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, üniversite öğrencilerine staj imkanı sunacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, üniversitelerin inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, elektrik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, mimarlık, iç mimarlık, muhasebe, denizcilik, ulaştırma ve havacılık fakülteleri ile denizcilik ve havacılık yüksek okulu öğrencileri Bakanlığa bağlı dairelerde temmuz ve ağustos aylarında staj yapabilecekler.

İlgilenen öğrencilerin, bölümlerinden alacakları referans yazısı ve transkriptleriyle Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na başvurmaları gerekiyor.

Başvurular, 2 Temmuz’da başlayıp 6 Ağustos’ta sona erecek.

