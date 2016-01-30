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Ulaştırma Bakanlığı’ndan Bir Heyet Ankara’da Temaslarda Bulundu

Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Olgun Amcaoğlu başkanlığındaki Ulaştırma Bakanlığı heyeti Ankara’da temas ve incelemelerde bulundu.

Ulaştırma Bakanlığı’ndan Bir Heyet Ankara’da Temaslarda Bulundu

Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Olgun Amcaoğlu başkanlığındaki Ulaştırma Bakanlığı heyeti Ankara’da temas ve incelemelerde bulundu.

30 Ocak 2016 Cumartesi 15:48
Ulaştırma Bakanlığı’ndan Bir Heyet Ankara’da Temaslarda Bulundu
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 Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Olgun Amcaoğlu başkanlığındaki Ulaştırma Bakanlığı heyeti Ankara’da temas ve incelemelerde bulundu.

Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, heyet, Türkiye Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı  Orhan Birdal, Altyapı Yatırımları  Genel Müdürü Fatih Turan, DHMİ Genel Müdürü Serdar Hüseyin Yıldırım, Sivil Havacılık Genel Müdürü Bilal Ekşi ve DHMİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ateş ile görüştü.

Temaslarda, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin havacılık alanındaki işbirliğinin önemi vurgulanarak, bundan sonra bu işbirliğinin nasıl daha da geliştirileceği yönünde görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, iki ülke teknik heyetleri arasında da görüşmeler yapıldı.

Heyet ayrıca DHMİ Simülatör Merkezi'nde eğitim gören 15 Sivil Havacılık Dairesi’nde çalışan hava trafik kontrolörlerini ziyaret etti. Kursiyerlerle samimi bir sohbet gerçekleştirerek, sorunlarını dinleyen heyet, ayrıca, kurs koordinatörü Sinan Yıldız ve DHMİ Esenboğa Havalimanı Başmüdürü Selay Mürey’den bilgi aldı.

Amcaoğlu başkanlığındaki KKTC heyetinde Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, Hava Trafik Şube Amiri Ali Uzunyayla ve teknik ekipten 6 kişi bulunuyor.

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