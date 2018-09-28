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Ulaştırma Bakanlığı: “Derinya Ve Aplıç’ın Geçişlere Açılması İçin Yürütülen Çalışmaların Sonuna Gelindi”

Ulaştırma Bakanlığı: “Derinya Ve Aplıç’ın Geçişlere Açılması İçin Yürütülen Çalışmaların Sonuna Gelindi”

28 Eylül 2018 Cuma 16:09
Ulaştırma Bakanlığı: “Derinya Ve Aplıç’ın Geçişlere Açılması İçin Yürütülen Çalışmaların Sonuna Gelindi”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasındaki 7. ve 8. Sınır kapısı olan Derinya ve Aplıç sınır kapılarının araç ve yaya trafiğine açılması için yapılan çalışmaların sonuna gelindiğini bildirdi. 

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, kapılarla ilgili teknik bilgiler içeren yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Ulaştırma Bakanlığına bağlı dairelerin salı günü başlattıkları çalışmalar doğrultusunda Telekomünikasyon Dairesi’nin, 1.5km’lik yeni altyapı yaparken, Derinya’daki polis birimlerinin merkez ile data alışverişi yapabilmesini sağlayacak internet servisi için Maraş santralinden 4.5km’ye yakın fiberoptik kablo çektiği belirtildi. 

Bakanlık, Derinya’daki çalışmaların yarın tamamlanıp Polis Genel Müdürlüğü’ne teslim edilmesinin hedeflendiğini kaydetti. 

Açıklamada, Karayolları Dairesi’nin ise 60 ton temel malzemesi ve 90 ton asfalt serimi gerçekleştirdiği belirtildi.

Buna ek olarak çizgileme ile düşey ve yatay trafik işaretleme işlerine devam eden Karayolları Dairesi’nin hedefinin 1 Ekim Pazartesi çalışmalarını tamamlamak olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Planlama ve İnşaat Dairesi de, KKTC’ye giriş yapılırken iki, çıkarken de iki muhaceret memurunun görev yapabileceği kabinler ile birlikte gümrük, sigorta ve turizm personeli için Metehan Sınır Kapısı’nda boş duran 3 kabini Derinya Sınır Kapısı’na yerleştirdi. Buna ek olarak Polis karakol binası ile erkek ve kadın tuvaleti yapıldı.

Diğer yandan Aplıç kapısının 8 Ekim 2018 Pazartesi günü geçişlere hazır olması için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı daireler, geçtiğimiz çarşamba günü çalışmalarına başladı.” 

Son Güncelleme: 28.09.2018 19:19
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