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15 Şubat 2017 Çarşamba 12:32

Ulaştırma Bakanı Dürüst: “Mobil Numara Taşınabiliriliği Uygulaması Hazır”

Ulaştırma Bakanı Dürüst: 'Mobil Numara Taşınabiliriliği Uygulaması Hazır”
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun (BTHK) mobil numara taşınabilirliğiyle ilgili mevzuat çalışmalarını tamamlandığını ve sistemin kurulumu için şartnamelerin hazırlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ihalenin; yazılım ve donanım olarak iki ayrı ihaleden oluşacağını belirten Dürüst, mobil numara taşınabilirliği uygulamasıyla birlikte son kullanıcının telefon numarasını değiştirmeksizin hizmet aldığı haberleşme sağlayıcıyı değiştirebileceği bir sistem olacağını ve birçok kullanıcıya kolaylık sağlayacağını belirtti.

Uzun zamandan beri numara taşınabilirliği konusunda uğraş verildiğini söyleyen Dürüst, bu uygulamanın sektör açısından rekabeti destekler yönde bir çalışma olduğunu, KKTC’de iletişim alanındaki hizmetlerin gelişmeye devam edeceğini, bu uygulamayla daha kaliteli iletişim ve tüketici açısından bir çok avantajı da beraberinde getireceğini kaydetti.

Dürüst, bu uygulamanın mobil şebekede numara taşınabilirliğinin AB mevzuatına kullanıcı hakkı olarak tanımlanmış olmasına da işaret etti.

Açıklamaya göre, mobil numara taşınabilirliği uygulaması özellikleri özetle şöyle: 

“Numarasını değiştirmeden haberleşme sağlayıcısını değiştirebilmesi, istediği haberleşme sağlayıcıdan hizmet almasını kolaylaştırması, haberleşme sağlayıcı değişikliği nedeni ile zorunlu numara değişiklikleri dolayısıyla oluşan masrafları, haberleşme kaybını vb. ortadan kaldırması, abone tutmak adına haberleşme sağlayıcının gerek hizmet çeşitliliği gerekse tarife açısından tüketici yararına uygulamaları artırmasını teşvik etmesi.”

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