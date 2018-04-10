Ulaştırma Bakanı: Atlasglobal 32 olan frekans sayısını 24’e indiriyorlar

Gerek TC gerekse KKTC yetkilileri ile görüştüm. Öğleden sonra da şirketin TC’deki Yönetim Kurulu üyeleri ile görüşeceğiz. Herhangi bir çekilme yok. 32 olan frekans sayısını 24’e indiriyorlar. 5 ile 6 uçağını charter anlaşması çerçevesinde sadece ülkemize özel değil Ortadoğu, Asya ve Avrupa’da seferleri durdurdu. Boşluğu gidermek için ciddi çalışma başlattık.

TC Ulaştırma Bakanı ile görüştük. Daha önce yaptığımız görüşmede bu konuda bilgi notu iletmiştik, Perşembe günü Ankara’da yapacağımız görüşmede yine bu konuyu ele alacağız. THY ile alt markaları olan çeşitli frekans artımı ve hiç uçulmayan noktalara sefer konulması ile ilgili bir çalışmamız var. Yeni frekans artımı ile doğacak olumsuzluğu ortadan kaldırmayı hedeiyoruz.”