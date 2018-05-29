Ulaş Gökçe Mağusa Türk Genel İş’i Ziyaret Etti

Lefkoşa, 28 Mayıs 18 (.): Bağımsız Gazimağusa Belediye Başkan adayı Ulaş Gökçe, Gazimağusa Belediyesi’nde örgütlü Mağusa Türk Genel İş Sendikası’nı ziyaret etti.Gökçe yaptığı yazılı açıklamada, ziyarette, sendika olmadan belediyeyi kurtarmanın ve Gazimağusa\'yı dönüştürmenin mümkün olmadığını belirterek, sendika ile esas paydaş olacaklarını söyledi.Gökçe, çalışan ve yönetenin yeni dönemde hep aynı safta olacağını söyleyerek, Mağusa Türk Genel İş\'e güvendiğini vurguladı.Ulaş Gökçe ziyarette, belediye çalışanlarına yönelik hazırladığı özel broşürü de sendikaya sundu.Açıklamaya göre broşürde, “Uzun yıllardır partizanca siyaset ve kendini kral gören başkanların hükmettiği bir ortamda kentimize hizmet vermek için uğraşıyorsunuz. Bunun hiç de kolay olmadığını biliyorum ve özverili çalışmalarınızı takdir ediyorum. Sizin dürüstçe çalışmak için ısrarınız olmasaydı bugün bu belediye olmazdı. Bizler icazetsiz ve bağımsız kişileriz. Kimseden talimat almayız ve kimseye borcumuz yoktu” ifadeleri kullanılıyor.“Nasıl bir Gazimağusa Belediyesi hayal ediyoruz?” sorusuna yanıtlar verilen broşürde, şeffaflık, hesap verebilirlik, özgür ifadeye önem gösterileceği özel bağımsız mali denetçilerin sürekli bir şekilde kurumu denetlemesinin sağlanacağı, tüm giderlerin sadece kamu yararı esasında gerçekleştirileceği belirtiliyor.(GÖZ/ŞEB) FOTOĞRAFLI