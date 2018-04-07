ULAŞ GÖKÇE ARTIK KESİN MAĞUSA BELEDİYE BAŞKALIĞINA ADAY

Haziran 2018’de gereçekleşek olan yerel seçimlerde Ulaş Gökçe Mağusa Belediye Başkanlığı için adaylığını geçtiğimiz mart ayında sosyal medya üzerinden açıklamıştı.

Bağımsız aday olacağını söyleyen Gökçe bugün Mağusa Suriçi Namık Kemal Meydanı’nda, Cümbez ağacının altında programını Mağusa halkına tanıttı.

Ulaş Gökçe’nin basın açıklaması şu şekilde “ Değerli Mağusalılar, Cümbez’in etrafında buluşann bizler icazetsiz ve özgür kişileriz. Bizi birleştiren şey Mağusa’da her kesimle çalışabilen, Mağusa’yı anlayabilen, Mağusa’nın ruhuna dokunabilen yeni bir yerel yönetim anlayışını hayata geçirmektir. Seçim sonrasında bu anlayışın temsilcisi olan adayla birlikte geniş bir koalisyonu kurarak, Mağusa’da bir ilki gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Ülkemizin özellikle seçimler bağlamında içine sürüklendiği kısır döngü, mevcut tüm kötü seçeneklerin arasından mecburen görece daha iyi olan bir tanesini seçmektir. Bizce bu ülkenin ve bu halkın kaderi kötünün iyisine mahkum olmak değildir, olmamalıdır. Demokrasi bize göre insanların mecbur bırakıldıklarını istemeden tasdiklenmesi değildir. Bize göre demokrasi insanların hayal ettiklerini gerçekleştirmeleri için, iradelerini somutlaştırmaları için bir araçtır ve ancak bu şekilde olursa anlamlıdır. Yerel yönetimlerde ve hayatın her alanında daha fazla eşitlik, daha fazla özgürk ve daha fazla adalet gibi değerleri paylaşan her kesime buradan açık bir çağrı yapıyoruz:

Gelin bu kenti birlikte yönetelim : eşitlikçi, katılımcı, adaletli, özgür, herkes için daha iyi bir Mağusa’yı birlikte kuralım.

Ne Yapmak İstiyoruz?

Yerel yönetim ile ilgili inisiyatif almak isteyen tüm kesimlerin Mağusa Belediyesi’nde iş yapabileceği, projelerini hayata geçirebilecekleri bir yönetim anlayışını egemen kılacağız. Başkan odaklı değil, Sivil Toplum Örgütleri ve bağımsız birey ile grupların projelerini uyguladığı, katılımcı, şefaf bir yönetim ile

Mağusa’nın çağdaş bir kente dönüşmesinin önündeki tüm engelleri kaldıracağız.

Bu çağrı bu ülkede değişmez sanılan, eski ve köhnemiş yönetim anlayışını birlikte değiştirme çağrısıdır. Mağusa’da herkes için bir başarı öyküsü yaratarak bu topraklarda güzel işler yapabileceğini tüm ülkeye gösterebiliriz. Bu kenti yönetmekle ilgili fikri ve düşüncesi olan her kesimin görüşüne büyük önem veriyoruz. Bugün karşınızda bu ilkeler ışığında bir araya gelen Cümbez gönüllülerinin Mağusa Bağımsız Belediye Başkan adayı olarak bulunuyorum. Bu gün açıkladığımız duruşumuza ve ilkelerimize paralel olarak artık tüm Mağusa’nın ve Mağusalılarının katkılarıyla adım adım projelerimizi açıklamaya ve yenilerini geliştirmeye başlayacağız. Bu buluşmayı da hem güçlü bir başlangıç hem de nasıl bir Mağusa hayal ettiğimize dair hepimizin düşüncelerini dile getireceği ilk çalışma olarak görüyoruz.

Biz başaracağımıza kesinlikle inanıyoruz çünkü bu şehri çok seviyoruz. Mağusa’da herkes için daha iyi bir yaşam, herkes için daha iyi bir yerel yönetim mümkündür diyoruz. Söylediğimiz çok açık ve net: Herkes için eşitlik ! Herkes için özgürlük! Herkes için adalet! Herkes için Mağusa!

MHA