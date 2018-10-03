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UKÜ’nün Oryantasyon Günleri Kapsamında Yeni Kayıtlı Öğrenciler Lefkoşa’yı Gezdi

UKÜ’nün Oryantasyon Günleri Kapsamında Yeni Kayıtlı Öğrenciler Lefkoşa’yı Gezdi

03 Ekim 2018 Çarşamba 16:54
UKÜ’nün Oryantasyon Günleri Kapsamında Yeni Kayıtlı Öğrenciler Lefkoşa’yı Gezdi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin(UKÜ), 2018-2019 Akademik Yılı yeni dönem öğrenci kayıtları ile birlikte Öğrenci Karşılama ve Oryantasyon Günleri tüm hızıyla devam ediyor.

UKÜ Oryantasyon Günleri kapsamında düzenlenen şehir turu etkinlikleri Lefkoşa gezisi ile başladı. Program Girne ve Gazimağusa şehir turlarıyla devam edecek. 

Oryantasyon Günleri Lefkoşa şehir turuna katılan Hukuk Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Zübeyir Koçoğlu, Kıbrıs’ın tarihi yerlerinin gezilmeye değer olduğunu belirterek, Türkiye’den gelen bir öğrenci olarak yabancılık çekmediğini ve UKÜ çalışanlarının kendisine her konuda yardımcı olduklarını kaydetti.

Eczacılık Fakültesi birinci sınıf öğrencisi İris Keleş ise UKÜ’nün sosyal etkinlik yelpazesinin çok geniş olduğunu aktararak, Oryantasyon Günleri sayesinde birçok arkadaş edindiğini ve sosyal çevresinin genişlediğini ifade etti.

UKÜ Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi Müdürü Gamze Atay, UKÜ Oryantasyon Günleri’nin  hızla devam ettiğini belirterek, öğrencilerin yeni akademik yıla daha yüksek motivasyonla başlamasına yardımcı olmayı hedeflediklerini açıkladı. Atay, Oryantasyon Günlerinde öğrencilerin eğitim gördükleri üniversiteyi tanımalarının yanı sıra ülkenin kültürel ve tarihi yapısını da öğrenmelerinin hedeflendiğini belirterek, bu sayede uyum sürelerinin daha kolay gerçekleşeceğini kaydetti. Gamze Atay, 2018-2019 Akademik Yılı oryantasyon günlerinin tüm yeni öğrencilere faydalı olmasını temenni etti.

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