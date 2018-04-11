UKÜ’lü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Orhan Uludağ, Turizm Eğitimi Kapsamında Müfredatların Yenilenmesi Gerektiğini Açıkladı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okul Müdürü Doç. Dr. Orhan Uludağ, turizm eğitimi kapsamında müfredatların yenilenmesi ve sektörün talep ettiği kalifiye eleman yetiştirilmesi için neler yapılabileceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye ve dünya turizmine dair her konunun yer aldığı, Türkiye’nin önde gelen online turizm haber sitelerinden Tourism Today’de yayınlanan “Turizm Eğitiminde Sektör ve Akademinin Algıları” başlıklı yazısında Doç. Dr. Orhan Uludağ, insan kaynakları bilimi, turizm ve konaklama endüstrisinin teknolojik ilerlemelerden geri kalmaması ve her zaman hazır durumda kalifiye eleman bulundurması gerektiğinin altını çizdi.

Öğretim Üyesi Orhan Uludağ, 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren turizm eğitiminin hızlı bir gelişim gösterdiğini ancak sektörel açıdan bakıldığı zaman turizm eğitiminin sektörün taleplerini karşılayamadığını ifade etti. Doç. Dr. Uludağ, turizm sektöründeki süre gelen personel ve iş akışı sıkıntılarından dolayı insan kaynakları yönetim biliminin zamanla farklı bir bakış açısı yakalamak zorunda kaldığını da ifade etti.

Turizm sektörünün dışardan görünen imajının düzeltilmesi ile turizmde kariyer imajının değiştirilmesi konularına değinen Uludağ, ek olarak turizm eğitiminin güncellenmesi gerektiğini ve ivedi olarak müfredat yenilenmesine gidilmesi gerektiğini de vurguladı. Doç. Dr. Uludağ, “Mevcut durum çoğu turizm ve konaklama müfredatlarının güncelleme gereksinimi olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda sektör ve akademi arasındaki uyumlaşma sürecini 4 açılı (quadrant) çalışmalar sağlayabilir” dedi.