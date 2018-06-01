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UKÜ’lü öğrenciler, Akıncılar İlkokulu ve Köyü’ne teknik gezi gerçekleştirdi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencileri, “Birleştirilmiş Sınıflarda Eğitim” ve “Kültürel Varlıkların Korunması-Müze Eğitimi” dersleri kapsamında Akıncılar İlkokulu ve Köyü’ne teknik gezi düzenledi.

UKÜ’lü öğrenciler, Akıncılar İlkokulu ve Köyü’ne teknik gezi gerçekleştirdi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencileri, “Birleştirilmiş Sınıflarda Eğitim” ve “Kültürel Varlıkların Korunması-Müze Eğitimi” dersleri kapsamında Akıncılar İlkokulu ve Köyü’ne teknik gezi düzenledi.

01 Haziran 2018 Cuma 23:55
UKÜ’lü öğrenciler, Akıncılar İlkokulu ve Köyü’ne teknik gezi gerçekleştirdi

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Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencileri, “Birleştirilmiş Sınıflarda Eğitim” ve “Kültürel Varlıkların Korunması-Müze Eğitimi” dersleri kapsamında Akıncılar İlkokulu ve Köyü’ne teknik gezi düzenledi. 

Gezi, Eğitim Fakültesi Öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Sevilay Atmaca ve Dr. Osman Vaiz önderliğinde gerçekleşti.

Dr. Atmaca öğrencilerle beraber Akıncılar Köyü’nde mimari ve tarihi incelemelerde bulunduklarını aktararak, köyün yakın geçmişin en eski yerleşim yeri olduğunu açıkladı. Akıncılar’ın 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı öncesinde en büyük Türk köyü olduğunu kaydeden Atmaca, bugün köyün nüfusunun oldukça azaldığını belirtti. Gerek mimarisi gerekse tarihi ve manevi önemi bakımından öğretmen adayları tarafından ziyaret edilerek, köy meydanının incelendiğini ifade eden Sevilay Atmaca, daha sonra “Tutsak Tanklar” olarak bilinen seyir tepesine çıkılarak, jeomorfolojik ve biyolojik zenginliklere ilişkin gözlemler yapıldığını bildirdi.

Öğretim Görevlisi Dr. Osman Vaiz ise birden fazla sınıf düzeyine ait öğrencinin aynı zaman diliminde ve bir derslikte, tek öğretmen yönetiminde eğitim görmesine “birleştirilmiş sınıflarda öğretim” denildiğini belirterek, KKTC ve Türkiye’de birleştirilmiş sınıflı ilkokullar, köy ve kırsal alanlardaki yerleşim birimlerine özgü bir eğitim sistemi içerdiğini kaydetti. Vaiz, “Özellikle Türkiye’de sınıf öğretmenlerinin önemli bir bölümünün; mesleğe birleştirilmiş sınıflı köy okullarında başlamakta olduğunu açıkladı.

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