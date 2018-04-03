UKÜ’lü Kitapseverler Büyük Han'da Kitap Okuma Etkinliği Gerçekleştirdi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) 54. Kütüphane Haftası, Kütüphane Müdürlüğü ve Kütüphane Kulübü tarafından düzenlenen “9’uncu Geleneksel Kitapla Buluşma Vakti” adlı etkinlikle son buldu.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya fahri kütüphane üyeliği verilmesi ile başlayan hafta çerçevesinde, en çok kitap okuyan öğrenci ve akademisyenlere ödül verilmesi, Ünlü Yazar Canan Tan söyleşisi, 5’inci Kitap ve Kütüphane Severler Destek Kermesi, LTB Latin Orkestrası’nın Dinletisi gibi etkinlikler yer aldı.

UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, Kütüphane Haftası’nın kütüphaneye olan ilgiyi arttırması yanında insanların hayatının her safhasında bilgiye erişimde, kitapları hayatın bir parçası haline getirmelerinde önemli bir rol oynadığını kaydetti. Bu haftanın UKÜ’de geleneksel olarak her yıl kutlandığını belirten Prof. Dr. Nadiri, bunu bir farkındalık yaratarak, genç nesillere kitap okumanın önemini aktarmaya çalıştıklarını kaydetti.

Kütüphane Kulübü Başkanı Bekir Can Gök ise organize edilen etkinlikte kitapların insan hayatında bir araç olmadığını belirterek, kitapların yaşamın ve bilginin eşiği olduğunu dile getirdi.

Kitaplara verilen önemi arttırmak amacıyla düzenlenen UKÜ Kütüphane Haftası’nın son günü Büyük Han’da gerçekleşti. İlginin yoğun olduğu etkinlikte, yöresel dans gösterisinin yanı sıra UKÜ’lü öğrencilerin kitap okuma etkinliği gerçekleşti.