UKÜ’lü Akademisyenlerin Çalışmaları “Marka Kent” Adlı Sergide Yer Aldı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü ve Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü işbirliğinde “Marka Kent” adlı sergi açıldı.

UKÜ Grafik Tasarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Elif Songür Dağ, serginin ilk olarak 2017 yılında Ankara Ticaret Odası tarafından düzenlendiğini belirterek, Marka Festivali kapsamında gerçekleştirildiğini açıkladı. Çalışmanın Türkiye’deki kentlerin yerel, kültürel ve turistik özellikleri ile markalaşmalarına yönelik bir girişim olduğunu aktaran Doç. Dr. Dağ, aynı konsepti KKTC ölçeğinde UKÜ Grafik Tasarım Bölümü öğretim üyelerinin Lefkoşa konulu tasarımlarıyla gerçekleştirdiklerini kaydetti.

“Marka Kent” adlı serginin 08-12 Ekim 2018 tarihleri arasında KKTC’de İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda düzenlendiğini bildiren Dağ, serginin halka açık ve ücretsiz olduğuna dikkat çekti.

Marka-kent hakkında bilgi veren Doç. Dr. Elif Songür Dağ, kent konusunun son yıllarda gittikçe önem kazandığını vurguladı. Bir kente refahın gelmesinin ve tanınırlığının artmasının marka değeri ile doğru orantılı olduğunu aktaran Dağ, bu sayede kent sakinlerinin sahip olduğu aidiyet ve gurur duygusunun da arttığını, kentin ve ekonomisinin canlandığını açıkladı.

Grafik Tasarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Dağ, kent kamusal alanlarının gelişmesi için işaretlendirme sistemleri, harita ve infografikler gibi kurumsal kimliği oluşturacak konuların grafik tasarımcılarının çalışmaları arasında yer aldığını kaydetti. Dağ, söz konusu çalışmalarla kent kimliğini anlaşılır kılmaya, kent kimliğinin imaja dönüştürülmesine ve kent imajının yayılmasına olanak sağladıklarını da sözlerine ekledi.