UKÜ’lü Akademisyenlerden Mesaj…

“AKADEMİSYEN KADINLARIN YÖNETİMDE AZ SAYIDA YER ALMASI ŞİDDETİN GÖSTERGESİ”

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi akademisyenlerinden (UKÜ) Prof. Dr. Fatoş Silman ile Öğretim Görevlisi Şerife Özbiler, akademisyen kadınların yönetimde az sayıda yer almasının kadına şiddetin göstergesi olduğunu savundu.

UKÜ Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Fatoş Silman ve Öğretim Görevlisi Şerife Özbiler, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle yaptıkları basın açıklamasında sadece 25 Kasım’da değil; her gün mücadele verilerek, kalıcı çözümler ve politikalar geliştirilerek kadına yönelik şiddetin önlenebileceği vurguladılar.

Açıklamada, KKTC’de kadına yönelik şiddetin önlenmesi ile ilgili birtakım önemli gelişmeler olması ve önlemler alınmasına karşılık kadınların fiziksel, duygusal, ekonomik şiddete maruz kaldıkları belirtildi.

Açıklamada, kadına yönelik şiddetin sadece ev ortamında olmadığı, yaşamın her alanında kadının ikincil durumda bırakıldığı ifade edilerek, “Akademisyen kadınların da yönetimde az sayıda yer alması kadına yönelik şiddetin bir göstergesidir” denildi.