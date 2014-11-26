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UKÜ’lü Akademisyenlerden Mesaj…

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi akademisyenlerinden  (UKÜ) Prof. Dr. Fatoş Silman ile Öğretim Görevlisi  Şerife Özbiler,  akademisyen kadınların yönetimde az sayıda yer almasının kadına şiddetin göstergesi olduğunu savundu.

UKÜ’lü Akademisyenlerden Mesaj…

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi akademisyenlerinden  (UKÜ) Prof. Dr. Fatoş Silman ile Öğretim Görevlisi  Şerife Özbiler,  akademisyen kadınların yönetimde az sayıda yer almasının kadına şiddetin göstergesi olduğunu savundu.

26 Kasım 2014 Çarşamba 18:27
UKÜ’lü Akademisyenlerden Mesaj…
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“AKADEMİSYEN KADINLARIN YÖNETİMDE AZ SAYIDA YER ALMASI ŞİDDETİN GÖSTERGESİ”

 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi akademisyenlerinden  (UKÜ) Prof. Dr. Fatoş Silman ile Öğretim Görevlisi  Şerife Özbiler,  akademisyen kadınların yönetimde az sayıda yer almasının kadına şiddetin göstergesi olduğunu savundu.

UKÜ Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Fatoş Silman ve Öğretim Görevlisi Şerife Özbiler, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle yaptıkları basın açıklamasında sadece 25 Kasım’da değil; her gün mücadele verilerek, kalıcı çözümler ve politikalar geliştirilerek kadına yönelik şiddetin önlenebileceği vurguladılar.

Açıklamada, KKTC’de kadına yönelik şiddetin önlenmesi ile ilgili birtakım önemli gelişmeler olması ve önlemler alınmasına karşılık kadınların fiziksel, duygusal, ekonomik şiddete maruz kaldıkları belirtildi.

Açıklamada, kadına yönelik şiddetin sadece ev ortamında olmadığı, yaşamın her alanında kadının ikincil durumda bırakıldığı ifade edilerek, “Akademisyen kadınların da yönetimde  az sayıda yer alması kadına yönelik şiddetin bir göstergesidir” denildi.

Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Akademisyenlerinden (UKÜ) Prof. Dr. Fatoş Silman Ile Öğretim Görevlisi Şerife ÖzbilerAkademisyen Kadınların Yönetimde Az Sayıda Yer Almasının Kadına şiddetin Göstergesi Olduğunu Savundu.
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