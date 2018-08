UKÜ’lü Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Sınay, Evde İzlenmesi Gereken Filmleri Listeledi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nalan Sınay, evde izlenmesi gereken en iyi 10 film hakkında tavsiyede bulundu. Yaz mevsiminin en sıcak günlerini evin serin ortamında film izleyerek geçirebileceğimize dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Sınay, Tomris Uyar’dan alıntı yaparak, “Yaz mevsimini kitaplar, filmler ve müziklerle dolu dolu yaşayalım ki, kış boyunca sohbetlerimiz hiç bitmesin...söyleyecek sözlerimiz, gidilecek yerlerimiz ve yaşanacak birçok duygumuz olsun” dedi.

Filmler hakkında bilgi de veren Sınay, Pablo Escobar’ı modern bir Robin Hood olarak yorumlarken, Vıctorya ve Abdül filminin kostüm tasarımlarının dikkat çekici olduğunu kaydetti. Yrd. Doç. Dr. Sınay, “Bir kadın kitaplar uğruna yanabiliyorsa, kitapların içinde bir şeyler olmalı” diyerek, Fahrenheit451 filminin düşündürücü bir yanı olduğunun altını çizdi. Sınay, “Kalp gerçeği pompalar” mottosuyla 1930’lu yıllarda yalan makinesini icat eden Professor Marston ve eşinin sıradışı hikayesini izlerken bu yazı dolu dolu geçirmenin keyfini çıkaracağımızı belirtti. Filmlerin sadece onu yaratanlara ait olmadığına da dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Sınay, “Filmler ona ihtiyacı olanlara aittir” şeklinde konuştu.

Yrd. Doç. Dr. Sınay tarafından derlenen evde sinema keyfi için izlenecekler listenizde olması gereken işte o filmler; Pablo Escobar’ı Sevmek- Fernando Leon de Aranoa, Kısmet, Sevgilim; İlk Şarkı- Abdellatif Kechiche, Professor Marston&The Wonder Woman- Angela Robinson, The Bookshop- Isabel Coixet, A Fantastic Woman- Sebastián Lelio, Ant-Man and The Wasp- Peyton Reed, Mary Shelly- Peyton Reed, Fahrenheit451- François Truffaut, Red Sparrow - Francis Lawrence, Yakalandın- Jeff Tomsic, Victoria&Abdül- Stephen Frears