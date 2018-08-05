banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95610
ALTIN
198.481
DOLAR
5.0713
STERLİN
6.5949
EURO
5.8796
Bir tuhaf taciz olayı
BİR TUHAF TACİZ OLAYI
500 TL’lik çantayı çalıp çöpe attı
500 TL'LİK ÇANTAYI ÇALIP ÇÖPE...
Yem hırsızları yakalandı
YEM HIRSIZLARI YAKALANDI
Polisiye Olaylar...
Polis haberleri...
banner282
Flaş Haber
Bir tuhaf taciz olayı
Kapat

UKÜ’lü Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Sınay, Evde İzlenmesi Gereken Filmleri Listeledi

UKÜ’lü Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Sınay, Evde İzlenmesi Gereken Filmleri Listeledi

05 Ağustos 2018 Pazar 16:02
UKÜ’lü Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Sınay, Evde İzlenmesi Gereken Filmleri Listeledi

UKÜ’lü Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Sınay, Evde İzlenmesi Gereken Filmleri Listeledi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nalan Sınay, evde izlenmesi gereken en iyi 10 film hakkında tavsiyede bulundu. Yaz mevsiminin en sıcak günlerini evin serin ortamında film izleyerek geçirebileceğimize dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Sınay, Tomris Uyar’dan alıntı yaparak, “Yaz mevsimini kitaplar, filmler ve müziklerle dolu dolu yaşayalım ki, kış boyunca sohbetlerimiz hiç bitmesin...söyleyecek sözlerimiz, gidilecek yerlerimiz ve yaşanacak birçok duygumuz olsun” dedi.

Filmler hakkında bilgi de veren Sınay, Pablo Escobar’ı modern bir Robin Hood olarak yorumlarken, Vıctorya ve Abdül filminin kostüm tasarımlarının dikkat çekici olduğunu kaydetti. Yrd. Doç. Dr. Sınay, “Bir kadın kitaplar uğruna yanabiliyorsa, kitapların içinde bir şeyler olmalı” diyerek, Fahrenheit451 filminin düşündürücü bir yanı olduğunun altını çizdi. Sınay, “Kalp gerçeği pompalar” mottosuyla 1930’lu yıllarda yalan makinesini icat eden Professor Marston ve eşinin sıradışı hikayesini izlerken bu yazı dolu dolu geçirmenin keyfini çıkaracağımızı belirtti.  Filmlerin sadece onu yaratanlara ait olmadığına da dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Sınay, “Filmler ona ihtiyacı olanlara aittir” şeklinde konuştu.

Yrd. Doç. Dr. Sınay tarafından derlenen evde sinema keyfi için izlenecekler listenizde olması gereken işte o filmler; Pablo Escobar’ı Sevmek- Fernando Leon de Aranoa, Kısmet, Sevgilim; İlk Şarkı- Abdellatif Kechiche, Professor Marston&The Wonder Woman- Angela Robinson, The Bookshop- Isabel Coixet, A Fantastic Woman- Sebastián Lelio, Ant-Man and The Wasp- Peyton Reed, Mary Shelly- Peyton Reed, Fahrenheit451- François Truffaut, Red Sparrow - Francis Lawrence, Yakalandın- Jeff Tomsic, Victoria&Abdül- Stephen Frears

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UKÜ’lü Akademisyen, Zararlılara Karşı Biyolojik Mücadelenin Önemini Vurguladı
UKÜ’lü Akademisyen, Zararlılara Karşı Biyolojik Mücadelenin Önemini Vurguladı
Kamu-Sen’den hemşirelere “destek“
Kamu-Sen’den hemşirelere “destek“
Özlem Savoğlu anısına “Özlem’in Renkleri” sergisi açılıyor
Özlem Savoğlu anısına “Özlem’in Renkleri” sergisi açılıyor
KIBRIS'TA; BİR ADA ÜLKESİNDEN, DÜNYA DENİZLERİNE TAM DONANIMLI DENİZCİLER YETİŞTİRİYORUZ
KIBRIS'TA; BİR ADA ÜLKESİNDEN, DÜNYA DENİZLERİNE TAM DONANIMLI DENİZCİLER YETİŞTİRİYORUZ
Sağlık Bakanlığı, “Baz İstasyonlarının Olası Sağlık Etkileri“ Konusunda Konferans Düzenledi!
Sağlık Bakanlığı, “Baz İstasyonlarının Olası Sağlık Etkileri“ Konusunda Konferans Düzenledi!
“Kalbimdeki Cevap” Kitabının Yazarı Tatar, İyilik Evi Çocuklarıyla Buluştu!
“Kalbimdeki Cevap” Kitabının Yazarı Tatar, İyilik Evi Çocuklarıyla Buluştu!
UBP Milletvekili Tatar’dan Hükümete Eleştiri!
UBP Milletvekili Tatar’dan Hükümete Eleştiri!
Lefke Belediyesi “1. Kent Sempozyumu Düzenliyor”
Lefke Belediyesi “1. Kent Sempozyumu Düzenliyor”
Asgari Ücret Saptama Komisyonu Yarın Toplanacak!
Asgari Ücret Saptama Komisyonu Yarın Toplanacak!
Polisiye Olaylar...
Polisiye Olaylar...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim